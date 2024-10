De slag om zeven strijdstaten: haalt Trump of Harris de swingstates binnen?

Op 5 november trekken 150 miljoen Amerikanen naar de stembus in wat wel degelijk de belangrijkste verkiezingen in een generatie kunnen zijn. Vanwege het eigenzinnige systeem van het kiescollege met zijn 538 kiesmannen speelt de echte strijd zich af in slechts 7 van de 52 staten, goed voor maar 18 procent van de bevolking. De rest gaat al zeker naar de Democrate Kamala Harris of de Republikein Donald Trump. Uit die 7 staten heeft Harris 45 kiesmannen nodig, Trump moet er 50 binnenhalen. Wie het eerst aan 270 is, wint.