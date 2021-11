Joe Biden ambieert tweede termijn

De Amerikaanse president Joe Biden drukt de speculatie over zijn opvolging bij de Democraten de kop in door te melden dat hij in 2024 kandidaat zal zijn voor een tweede termijn.

e Amerikaanse president Joe Biden is van plan om zich kandidaat te stellen voor een herverkiezing bij de presidentsverkiezingen in 2024. Dat heeft Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, maandag bekendgemaakt.

Toen een journalist tijdens de dagelijkse persbriefing de vraag opwierp of Biden in 2024 kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen, antwoordde Psaki 'dat het inderdaad zijn bedoeling is'. Verdere details gaf de woordvoerster niet.

Kamala Harris

De campagne voor 2024 werpt zijn schaduw al vooruit op de Democraten. Dat komt omdat Biden dan 82 jaar zal zijn. Moest hij geen kandidaat zijn voor een tweede termijn is in theorie de huidige vice-president Kamala Harris de logische kandidaat-president.

Veel Democraten vrezen echter dat ze met Kamala Harris in 2024 de presidentsverkiezingen verliezen. In de peilingen denkt 51 procent van de kiezers ongunstig over haar, tegen 41 procent gunstige opinies.

Tegen die achtergrond was het aannemelijk dat enkele Democraten die in 2020 in de presidentsrace stapten - zoals Amy Klobuchar, Pete Buttigieg en Elizabeth Warren - dat in 2024 opnieuw ambiƫren.

Virginia

Het Witte Huis heeft dat scenario nu officieel de kop ingedrukt door te melden dat Biden zelf de Democratische kandidaat zal zijn. Ook dat wordt niet evident. De president zag de voorbije maanden zijn populariteit dalen en de Democraten verloren dit jaar enkele lokale verkiezingen, waarbij ze na twaalf jaar de gouverneursstoel in Virginia verloren.