De marktimpact van de presidentsverkiezingen in de VS wordt soms overdreven, maar ditmaal is dat mogelijk anders. Met de Democrate Kamala Harris krijgen we een status quo, met de Republikein Donald Trump een onvoorspelbare cocktail van handelstarieven en riskant begrotingsbeleid. Op korte termijn kan die laatste winst opleveren, op iets langere termijn dreigt ellende.