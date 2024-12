Tweede Trump-genomineerde op de helling wegens drank en seksueel wangedrag

Volgens Amerikaanse media aarzelen enkele Republikeinse senatoren om hun goedkeuring te geven aan Hegseth als nieuwe minister van Defensie. Nadat eerder al duidelijk geworden was dat de 44-jarige kandidaat zwijggeld betaald had aan een vrouw die hem betichtte van aanranding, zijn nieuwe verhalen opgedoken die de veteraan en presentator van Fox News in een slecht daglicht stellen.