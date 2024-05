Expliciete getuigenis van pornoactrice Stormy Daniels brengt Donald Trump in verlegenheid

Op donderdag verschijnt pornoactrice Stormy Daniels opnieuw voor de rechtbank in de zwijggeldaffaire tegen ex-president Donald Trump. Tijdens haar eerste getuigenis eerder deze week, waarbij ze Trumps privéleven wel heel expliciet blootlegde, was de presidentskandidaat zichtbaar vernederd.

Noch Stephanie Clifford, noch Donald Trump had kunnen voorspellen dat hun seksuele escapade in 2006 ooit iets anders dan vluchtig zou worden. Zij, een 27-jarige pornoactrice en stripper, maakte destijds furore in de adult entertainmentindustrie onder de naam Stormy Daniels. Hij, toen 60, was de ster van zijn eigen realityshow 'The Apprentice'.

Twee decennia later staat die nachtelijke ontmoeting in een hotel aan de oevers van Lake Tahoe centraal in de eerste strafzaak ooit tegen een Amerikaanse oud-president. Trump moet zich in de rechtbank van New York verantwoorden voor de 130.000 dollar (121.000 euro) zwijggeld die in 2016 aan Daniels werd uitbetaald om de affaire stil te houden.

Het is niet duidelijk hoeveel schade de getuigenissen van Daniels het imago en de campagne van Trump berokkenen.

Saillante details

Na een tiental dagen gevuld met boekhoudkundige getuigenissen over hoe de betaling van het zwijggeld precies gebeurde, was het dinsdag aan de 45-jarige Daniels om voor de twaalfkoppige jury te verschijnen.

Ietwat nerveus vertelde ze hoe ze in armoede opgroeide in Louisiana en hoe ze in de porno-industrie belandde. Ze beschreef haar eerste ontmoeting met Trump en hoe ze nadien, nadat ze eerst had geweigerd, werd uitgenodigd voor een diner met Trump in een hotel. Vervolgens vertelde ze hoe ze in zijn slaapkamer terechtkwam en deed ze een rist saillante details over die avond uit de doeken, van satijnen pyjama's tot seksposities.

Hoofd koel houden

Op donderdagochtend moet Daniels voor de tweede maal terugkeren naar de getuigenbank. Het wordt zowel voor Trump als Daniels een uitdaging om het hoofd koel te houden. Trump haalde zich de woede van rechter Juan Merchan op de hals door hoorbaar te vloeken en zijn hoofd te schudden tijdens Daniels expliciete getuigenis.

Schermvullende weergave Volgens Amerikaanse media zat Trump er, tijdens de drie uur en drie kwartier durende getuigenis van Stormy Daniels, uitzonderlijk vernederd bij. ©EPA

Maar Merchan moest ook Daniels meermaals terugfluiten, omdat ze te veel in detail trad tijdens haar ondervraging. Toch ging hij niet in op de eis van Trumps advocaten om het proces nietig te laten verklaren. Wel gaf hij toe dat 'sommige zaken beter onuitgesproken blijven'.

Overtreding campagnewetgeving

De rechtszaak gaat er immers niet over of Trump en Daniels seks hebben gehad - iets wat Trump al jaren ontkent - maar over het zwijggeld, destijds betaald door Michael Cohen, de toenmalige persoonlijke advocaat en fixer van Trump.

Zo'n betaling is op zich niet illegaal. Maar de openbaar aanklager beschuldigt Trump van het vervalsen van zijn boekhouding om de betaling, die vlak voor de verkiezingen van 2016 plaatsvond, te verdoezelen om zo de kiezers te misleiden. Dat is wel een overtreding van de campagnewetgeving. In totaal wordt Trump vervolgd voor 34 strafbare feiten.

Reputatieschade

Het is niet duidelijk hoeveel schade de getuigenissen van Daniels het imago en de campagne van Trump berokkenen. Volgens Amerikaanse media zat Trump er tijdens de drie uur en drie kwartier durende getuigenis uitzonderlijk vernederd bij. 'Hij kon zien hoeveel schade ze aanrichtte', berichtte de Amerikaanse televisiezender CNN.

De zwijggeldaffaire is maar één van de vele rechtszaken die boven Trumps hoofd hangen, maar het belang ervan is groot. Het is allicht de enige zaak die besloten zal worden voor de Amerikaanse verkiezingen op 5 november. Bij een veroordeling mag Trump nog altijd deelnemen aan de verkiezingen, maar zijn populariteit bij de kiezer zou volgens peilingen een flinke duik nemen.

Kluwen van rechtszaken

Door het kluwen van rechtszaken heeft Trump bovendien ook weinig tijd en geld om campagne te voeren. Naast een fraudezaak in New York, die Trump met een boete van bijna een half miljard dollar opzadelde, moest hij ook al een borgsom van 92 miljoen dollar betalen om in beroep te kunnen gaan in een burgerrechtelijke zaak rond smaad aan E. Jean Carroll, een schrijfster die hij seksueel zou hebben misbruikt.

Daar komen nog eens 91 aanklachten in vier strafzaken bovenop. Naast de zwijggeldzaak met Daniels gaat het over de pogingen om zijn nederlaag in de presidentsverkiezingen tegen Joe Biden in 2020 om te keren en het achterhouden van staatsdocumenten.

Uitgestelde strafrechtzaak in Florida

Een van die strafrechtzaken in verband met het achterhouden van geheime documenten werd op woensdag wel tot nader order uitgesteld door rechter Aileen Cannon - die door Trump is aangesteld - in Florida. De behandeling van de zaak ten gronde stond aanvankelijk op 20 mei gepland. Maar die datum is niet meer haalbaar in het licht van de vele moties die in de aanloop naar de rechtszaak zijn ingediend, besliste Cannon.