NAVO-topman: 'Door extra investeringen in defensie heeft de NAVO - ook voor Trump - meer waarde gekregen'

Overleeft de NAVO nog eens vier jaar Donald Trump? Die vraag duikt op nu de koele minnaar van multilaterale allianties begin 2025 terugkeert naar het Witte Huis. 'Trump en co. erkennen dat de organisatie ook voor de VS troeven heeft. Zeker nu spelers uit Azië, China in het bijzonder, onze veiligheid aantasten', zegt NAVO-topman James Appathurai.