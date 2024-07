Het verzet tegen Joe Biden als Democratische presidentskandidaat gaat crescendo. 168 donoren, prominente activisten en zakenlui vragen hem in een brief de eer aan zichzelf te houden. Andere geldschieters draaien effectief de kraan dicht zolang hij geen stap opzijzet. En Biden zelf? Die lijkt te volharden. ‘Ik blijf in de race en ik zal winnen’, speechte hij.