Verdachte moordaanslag stemde in 2016 zelf op Trump

Ryan Wesley Routh, de man die wordt beschuldigd van een geplande moordaanslag op Donald Trump, zou zich twaalf uur lang verstopt hebben in de bosjes vlak bij Trumps golfbaan in Florida. In een zelfgepubliceerd boek schreef hij in 2023 al over een moordpoging op de Amerikaanse ex-president.

De Amerikaanse geheime dienst heeft vrijgegeven dat de 58-jarige Ryan Routh zich al een halve dag in de bosjes net buiten het golfterrein van Donald Trump bevond. Hoewel de ex-president op enkele honderden meters afstand bleef en nooit in zijn vizier kwam, had hij een wapen dat die afstand wel aankon. Routh werd aangehouden.

Lees meer VS flirten opnieuw met toxische krachten van politiek geweld

Intussen komen steeds meer details over de zelfverklaarde Oekraïnestrijder vrij. Een groot deel van zijn leven woonde hij in de staat North Carolina, maar de jongste jaren verbleef hij in Hawaï.

Advertentie

In 2023 verscheen zijn zelfgepubliceerde boek 'Ukraine's Unwinnable War' van bijna 300 pagina's. Daarin schreef Routh dat hij in 2016 voor Trump gestemd had, maar noemde hij dat een 'vreselijke vergissing'. In het boek noemt hij Trump een 'dwaas', een 'idioot' en een 'hansworst'. In een passage over de terugtrekking van de VS uit de nucleaire deal met Iran schrijft hij: 'Het staat jullie vrij om Trump te vermoorden.' Tegelijkertijd bespotte Routh ook Biden op sociale media.

Routh was al acht keer gearresteerd en had een stevig strafblad wegens het overtreden van verkeerswetten, het niet op tijd betalen van zijn belastingen en het uitschrijven van ongedekte cheques. In 2002 verloor hij zijn recht om een ​​wapen te bezitten nadat hij schuldig had gepleit voor een misdrijf in North Carolina. Hij had toen een niet-geregistreerd volautomatisch wapen in zijn bezit.

Golf niet op openbare agenda

Het incident roept vragen op over hoe een gewapende man zo dicht bij Trump kon komen, amper twee maanden nadat een andere schutter zijn oor had geraakt met een kogel tijdens een bijeenkomst op 13 juli in Butler, Pennsylvania. Trumps bezoek aan zijn golfbaan in West Palm Beach stond niet op zijn openbare agenda. Hoe en of de verdachte wist dat Trump daar zou zijn, is nog niet duidelijk.

De retoriek tegen Trump, dit narratief dat hij de volgende dictator wordt, dat hij de nieuwe Hitler is, moet stoppen. Mike Waltz Republikeins Congreslid

Tijdens een verkiezingsbijeenkomst na de aanslagpoging prees Trump de agenten van de Secret Service. Tegelijkertijd vroeg hij om meer bescherming: 'We hebben meer mensen nodig in mijn team.'

De Amerikaanse president Joe Biden heeft aan de telefoon gesproken met Trump na de poging tot moordaanslag. In het 'vriendelijke gesprek' uitte Biden zijn opluchting dat Trump veilig was, aldus het Witte Huis. Trump bedankte hem voor het telefoontje.

Ondertussen sluiten de Republikeinen de rangen rond hun presidentskandidaat. Ze beschuldigen de Democraten ervan zulke aanslagen aan te moedigen. 'De retoriek tegen Trump, dit narratief dat hij de volgende dictator wordt, dat hij de nieuwe Hitler is, moet stoppen', reageerde het Republikeinse Congreslid Mike Waltz.