Wat zoveel Amerikanen aantrekt in Trump: 'Of ik hem in alles volg? Gosh, no. Maar hij vécht voor ons'

Donald Trump neigt naar autoritarisme, wordt door voormalige naaste medewerkers fascist genoemd, geeft de bizarste speeches en is een veroordeeld crimineel. Maar tientallen miljoenen Amerikanen willen hem over anderhalve week opnieuw het Witte Huis in stemmen, hoorden we op onze tocht door strijdstaat Michigan. Niet alleen uit emotie, ook uit ratio: 'Het is puur gezond verstand.'