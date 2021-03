De Californische gouverneur Gavin Newsom gaf begin deze maand zijn 'State of the State'-toespraak in een leeg Dodger Stadium.

Joe Biden is met de uitrol van de vaccinatie een homerun aan het scoren. Maar vanaf vandaag is het weer tijd voor échte homeruns.

Wie van in de luie zetel thuis een idee wil krijgen van de smeltkroes die Los Angeles is, hoeft maar naar de Covid-19-webstek van Los Angeles County te surfen. De veelgestelde vragen zijn daar in 13 talen te lezen. Een van de 13 is Armeens.

Los Angeles is na Jerevan de grootste Armeense stad ter wereld, met alleen al in de wijk Glendale zowat 80.000 Armeniërs. Glendale ligt aan de linkeroever van de Los Angeles River, meer beton dan water, tegenover twee lokale iconen: de stadsjungle Griffith Park en de honkbaltempel Dodger Stadium.

In Dodger Stadium is het al maanden aanschuiven. Niet voor honkbal, ook al zijn de Dodgers regerend kampioen. Wel voor prikjes. Het stadion ligt op het knooppunt van twee snelwegen: I-5, de gemotoriseerde slagader van Californië, en I-110, de drukste lokale freeway. Dodger Stadium beschikt over een betonzee aan parking. Perfect als 24/7 megavaccinatiesite in een autogekke stad.

Schermvullende weergave ©AFP

Drieduizend kilometer oostwaarts was de meest iconische honkbaltempel van allemaal, Yankee Stadium in de Bronx, de jongste maanden ook een efficiënte 24/7 vaccinatiesite. Sites die een cruciale rol speelden bij de versnelde vaccinatie-uitrol waarmee president Joe Biden een homerun scoort.

Vanaf vandaag is het tijd voor échte homeruns met de start van het honkbalseizoen. De New York Yankees mogen om 13.05 uur lokale tijd stipt - met een beetje publiek - aftrappen tegen de Toronto Blue Jays.

Biden scoorde zo'n homerun met vaccinatie en miljardenstimulus dat voor de economie oververhitting dreigt. Vandaag publiceert de industrievereniging ISM zijn 90 jaar jonge barometer van de Amerikaanse economie. Economen rekenen op een verdere stijging tot 61,5 punten, het hoogste peil sinds 1983.