6 tips om uw wijn te bewaren

Feral Group

‘Bij Feral maken we sinds 2015 ambachtelijk smeedijzeren schrijnwerk op maat’, zegt verkoper Steven De Bock. ‘Alles begon met de restauratie van oldtimers. Dat verklaart allicht waarom we met extreme precisie werken en we het hele proces in eigen beheer uitvoeren.’

In Feral is de ‘wijnexpokast’ ontstaan vanuit een ontwerp van Didier François, de zaakvoerder van FD Interior Architects. De Bock herinnert zich dat de eerste twee wijnkasten werden geplaatst in de Gentse brasserie Fou d’O.

‘De achterliggende idee is aan een stalen schrijnwerk een kastfunctie te koppelen. Omdat we op maat kunnen werken, hebben we een systeem ontworpen om wijnen op een elegante en stijlvolle manier tentoon te stellen. Alle onderverdelingen en legborden zijn mogelijk.’

Feral heeft twee types wijnkasten in productie: de vrijstaande wijnkast en de wijninloopkast. Het plaatst de wijnkasten zowel in de horeca als in woningen

Reken voor een basismodule van 1 m³ op zo’n 1.000 euro (excl. btw). Een doorsneekast kost tussen 5.000 en 10.000 euro.

Info: www.feralgroup.co