Geen luxevakantie op zee zonder lekker eten. Twee Vlaamse chefs vertellen over hun carrière aan boord van een luxejacht. ‘Als je voor Bill Gates of toptennisser Rafael Nadal moet koken, mag je daar niet te hard over nadenken.’ En nee, het hoeft niet alleen kaviaar te zijn. ‘Voor een nachtelijke croque of een pizza komen we ook ons bed uit.’