Voor wie een Porsche of Ferrari te gewoon is

‘Over-the-top sportcars’ noemde de toch niet snel van enig snobisme achterovervallende The New York Times de auto’s eerder dit jaar nog. ‘Hypercars’ is de meer gebruikelijke naam voor vierwielers voor mensen die aan een ‘gewone’ Ferrari of Aston Martin niet voldoende meer hebben. Ze zijn niet aan te slepen.

Ze waren meteen uitverkocht nadat Mercedes-Benz nog maar de suggestie had gedaan dat het een supersportwagen ging maken op basis van zijn formule 1-machines. ‘Zodra de eerste berichten over zo’n auto opduiken, stromen de mails en telefoons binnen’, zegt Bastien Van den Moortel, de woordvoerder van Mercedes-Benz België-Luxemburg.

Voor de kopers van een Mercedes-AMG Project One was de vanafprijs van 1,7 miljoen euro het minste bezwaar, maar de beperkte oplage van 275 exemplaren het grootste. Hoeveel exemplaren naar België komen, wil Mercedes niet kwijt. Het staat wel vast dat ze al jaren zijn uitverkocht en dat potentiële kopers moeten worden teleurgesteld.

Het zijn auto’s voor wie al een normale Ferrari of Porsche bezit, maar dat niet volstaat. En voor wie een aanzienlijk groter budget heeft. Hypercars kosten per definitie meer dan 1 miljoen euro. De bedragen kunnen oplopen tot het vijfvoudige. ‘Het profiel van de koper? Dit zijn geen auto’s die mensen als tweede of derde auto kopen. Het gaat om mensen met vijf tot tien auto’s. Vaak zijn het verzamelaars. Die hebben er nog veel meer’, klinkt het in de sector.

Naast hun uitbundige prijskaartje delen hypercars de eigenschap dat het lichtgewichtsportauto’s zijn. Omdat de prestatie op de weg of op het circuit cruciaal is, dicteren de wetten van de aerodynamica een belangrijk deel van de vormgeving, waardoor voor een leek veel hypercars sterk op elkaar lijken.

Peperdure koolstofvezels

De inspanningen voor minder gewicht grenzen aan het absurde. Neem het Aston Martin-logo op de Aston Martin Valkyrie, een hypercar van 3,8 miljoen dollar, waarvan maximaal 150 exemplaren gemaakt worden. De auto bevat geen gram staal. De stevigheid komt volledig van peperdure koolstofvezels. In de maniakale zoektocht naar minder gewicht werd zelfs het logo op de neus onder handen genomen.

Schermvullende weergave De Mercedes-AMG Project One was in een mum van tijd uitverkocht, ondanks zijn vanafprijs van ongeveer 1,7 miljoen euro. ©Daimler AG

Andere merken vervangen het klassieke naamplaatje voor hun extra sportieve modellen wel eens door een sticker, maar dat vonden de Britten ‘onwaardig’ voor de Valkyrie. Er kwam een tussenoplossing: een aluminium badge met een dikte van 70 micron: dat is 30 procent dunner dan een mensenhaar. En met een gewicht van 0,4 gram een fractie van de 112 gram van een Aston Martin-logo op een ‘normale’ DBS.

Formule 1

Mercedes-Benz wilde met de Project One zo veel mogelijk een formule 1-racewagen naar de weg brengen. Voor de auto wordt dezelfde hybride motor gebruikt als die waarmee Lewis Hamilton dit jaar voor de achtste keer wereldkampioen formule 1 hoopt te worden. Maar dat blijkt geen sinecure. ‘Om een motor van een f1-auto op te starten heb je twee ingenieurs en een laptop nodig. Dat kun je bij een productiewagen niet doen. Een druk op een knop moet volstaan’, zegt Mercedes-woordvoerder Van den Moortel.

Bovendien moet de duurzaamheid van de motor verbeteren. Hamilton is dit raceseizoen al aan zijn vijfde motor toe. Dat is voor een straatwagen onvergeeflijk. De Bugatti Chiron, waarvoor potentiële klanten zich moeten haasten om een van de laatste veertig exemplaren van minstens 2,4 miljoen euro te bemachtigen, is zowat de laatste hypercar met alleen een verbrandingsmotor. Bijna alle andere hypercars zijn minstens hybride en hier en daar zelfs zuiver elektrisch.

13,2 miljard Vorig jaar werden voor een record van 13,2 miljard dollar hypercars verkocht.

De markt voor hypercars groeit als kool. De coronacrisis lijkt de populariteit alleen maar aan te zwengelen. Volgens het onderzoeksbureau The Business Research Company werden vorig jaar voor een recordbedrag van 13,2 miljard dollar hypercars verkocht. Dit jaar wordt een groei van 38 procent tot 18,3 miljard verwacht. In 2025 zou het om 71 miljard dollar gaan. Automakers spelen daarop in.

Zo heeft Ferrari inmiddels een aparte reeks hypercars, onder de naam Icona-serie. Eind november verscheen het derde model in die reeks: de Daytona SP3. De bolide, waarvan er maximaal 599 worden gemaakt, gaat 2 miljoen euro kosten en leveringen zijn in eerste instantie gereserveerd voor klanten die al meerdere Ferrari’s in hun garage hebben staan.

Schermvullende weergave De Ferrari Daytona SP3, uit de speciale hypercar-serie Icona.

Het is een markt waar elke zichzelf respecterende autoproducent een graantje van mee wil pikken. Ferrari, Porsche en Lamborghini hebben allemaal een hypercar of sleutelen eraan. Daarnaast zijn er de kleine nicheproducenten, zoals Pagani, Koenisgsegg en Rimac.

0,4 gram Het logo van de Aston Martin Valkyrie weegt 0,4 gram tegenover 112 grap voor het logo van een gewone Aston Martin.

Maar de ontwikkeling van een hypercar is niet zonder risico. Zelfs ervaren constructeurs als Aston Martin bijten er hun tanden bijna op stuk. De eerste Valkyrie had vorig jaar al geleverd moeten zijn. Maar allerlei tegenslagen maken dat het een meevaller zal zijn als dat eerste exemplaar nog voor kerst bij zijn geduldige eigenaar arriveert. Aston Martin-CEO Tobias Moers (ex-AMG) verzuchtte onlangs in Financial Times dat ‘het uit de hand gelopen is, maar we waren dan ook heel ambitieus’. Hij verwijst naar het dak van de Valkyrie, dat zes weken in beslag neemt om te maken.

Immense verliezen

Met hypercars winst maken is niet gegarandeerd. Het beste voorbeeld is wellicht Bugatti, dat een kleine twintig jaar geleden de hypercar min of meer uitvond. Onder de vleugels van de autoreus Volkswagen kreeg Bugatti de vrije hand om de snelste productieauto ter wereld te maken. De kosten waren een bijzaak.

We hebben liever niet dat mensen een hypercar kopen als een financiële investering. Bastien Van den Moortel, woordvoerder Mercedes-Benz België-Luxemburg

Het gevolg was dat Bugatti lange tijd immense verliezen maakte. Volkswagen gaf nooit aparte resultaten over zijn duurste dochter, maar in de auto-industrie is het een publiek geheim dat Bugatti VW alleen maar geld heeft gekost. Veel geld. Het was dan ook geen verrassing dat Volkswagen Bugatti eerder dit jaar verkocht aan Mate Rimac, de Kroatische ‘Elon Musk van de Balkan’, en zijn gelijknamige supercarmerk.

De eerste eigenaar verdient doorgaans wel geld aan zijn supercar. Mits wat geduld behouden supercars hun aankoopwaarde. Omdat ze in zo’n beperkte oplage zijn gemaakt, is de vraag meestal groter dan het aanbod en zijn de afschrijvingen beperkt. Dat is wel buiten het reguliere onderhoud gerekend. Dat loopt bij hypercars snel fors op.

Een Bugatti Veyron heeft elke 7.000 kilometer een set nieuwe banden van 35.000 euro nodig. En als de eigenaar vier keer de topsnelheid van iets meer dan 400 kilometer heeft bereikt, moet de Veyron terug naar de dealer voor een onderhoudsbeurt van 77.000 euro.