Als er bij veilinghuizen als Christie's of Koller straks weer een spectaculaire dinosaurus voor miljoenen onder de hamer gaat, is de kans groot dat die eerst is langsgeweest in het Oost-Vlaamse Merelbeke. Als een van de weinige 'dino-preparateurs' van Europa maken Luc Hennion en Agatha Kabwandi daar al jaren miljoenen jaren oude botten klaar om getoond te worden.