Bijna 5 miljoen voor beroemdste pornotekst ooit

Een liefdesbrief van Napoleon, correspondentie van koning Leopold I met een gewaardeerde minister, een meterslang manuscript van markies de Sade. Verzamelaars van handschriften koesteren het directe contact met hun beroemde auteurs.

‘Geen brief van jou, mijn lieflijke vriendin.’ Zo begon een verongelijkte Napoleon in april 1796 een brief aan zijn kersverse echtgenote Joséphine de Beauharnais. De Franse generaal was op veroveringstocht in Italië, maar het enige waaraan hij naar eigen zeggen kon denken, was zijn vrouw, die hem blijkbaar ‘vergeten’ was.

De handgeschreven hartenkreet van de latere Franse keizer haalde in 2019 een veilingprijs van 221.000 euro. Een fors bedrag, maar het document had dan ook enkele serieuze troeven: van de hand van een iconische historische figuur én diep persoonlijk. Geen kort bevel aan een officier om zijn troepen te verplaatsen, maar een liefdesverklaring op een moment dat de 27-jarige Napoleon een mythe in wording was.

‘Napoleon is een wereldster, net als Albert Einstein of Marie Curie. Dat blijven ze zolang hun belang voor de loop van de geschiedenis niet in het gedrang komt. Hun waarde houdt goed stand’, zegt Henri Godts van het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions. De ‘waarde’ verwijst naar de prijzen die verzamelaars neertellen voor autografen van het illustere trio.

Autografen zijn eigenhandige schrijfsels waarvan de auteur gekend is. Geen kopieën dus of anonieme geschriften door middeleeuwse monniken. Daarbij gaat het om figuren die ertoe doen, al komen die in vele maten en gewichten.

‘In onze contreien begint dat met de briefwisseling van humanisten als Erasmus en Justus Lipsius’, weet Godts, die in zijn veilingcatalogi regelmatig autografen in de aanbieding heeft. Gespecialiseerde handelaars zijn er niet in België. ‘Daarvoor is ons land te klein, met ook een beperkt aantal verzamelaars van handschriften.’ Autografen vinden hier hun weg naar de markt via antiquairs als Godts, die gespecialiseerd is in oude boeken, prenten, atlassen en foto’s.

Godts heeft een zwak voor de persoonlijke schrijfsels van bekende figuren uit de geschiedenis, van kunstenaars over wetenschappers tot staatsmannen. ‘Je voelt er de persoonlijkheid in van wie het heeft neergeschreven. Het is een directe getuigenis die uit hun handen komt, alsof je contact hebt met de auteur. Een gedrukt boek is een heel ander stadium, dat is geredigeerd.’

Pater Damiaan

Hij haalt twee oer-Belgische voorbeelden aan die hem geraakt hebben: pater Damiaan en koning Leopold I. Van die eerste veilde Arenberg Auctions een brief die de missionaris in 1874 van op Molokai schreef aan een Parijse parochiepriester. ‘Het is een pakkende getuigenis over hoe pater Damiaan de melaatsen op Molokai hoop en geluk wil geven via de kerk’, zegt Godts. De brief van drie pagina’s vond vorig jaar een koper voor 2.500 euro.

Autografen over persoonlijke problemen of ideeën zijn, net als liefdesverklaringen, waardevoller dan een bevel aan een officier. Henri Godts Arenberg Auctions

Met Leopold I zitten we in de categorie van de koninklijke brieven. Arenberg Auctions veilde een lot van tientallen brieven waarin de eerste koning van België correspondeerde met minister Félix-Arnaud de Mûelenaere. Ze bieden niet alleen inzicht in de binnen- en buitenlandse politiek van die tijd en in de huwelijkspolitiek van de monarch, ze tonen volgens Godts ook de persoonlijkheid van Leopold I en zijn genegenheid voor de Mûelenaere. ‘Het is knap om te lezen hoe Leopold I zijn eigen ideeën had en hoe hij zijn minister apprecieerde. Er ontstond een vriendschappelijke relatie tussen beiden.’

Het onderstreept dat de inhoud van de schrijfsels, naast het gewicht en de persoonlijkheid van de auteur, mee de waarde ervan bepaalt. ‘Voor verzamelaars weegt Leopold II meer dan Boudewijn. De eerste legde meer karakter in zijn brieven’, zegt Godts.

Een kort briefje om een afspraak te bevestigen is ook niet hetzelfde als een brief waarin een kunstenaar zijn ideeën duidt. ‘De inhoud is belangrijk. Persoonlijke problemen, liefdesverklaringen en ideeën zijn waardevoller als handschriften.’

Er zijn zelfs collectioneurs die alleen liefdesbrieven verzamelen, of alleen geïnteresseerd zijn in geïllustreerde brieven met tekeningen van kunstenaars of wetenschappers, zegt Anne Heilbronn van het Franse filiaal van Sotheby’s, waar ze de afdeling manuscripten en boeken leidt.

Manuscripten

Volledige manuscripten van bekende werken zijn een aparte categorie. Daarbij is de ruwe eerste versie het gewildst wegens de directheid die Godts zo apprecieert. ‘De eerste versie van een manuscript, met alle impulsiviteit van een auteur in plaats van de finale redactie, is waardevoller’, zegt Heilbronn.

De eerste versie van een manuscript, met alle impulsiviteit van een auteur in plaats van de finale redactie, is waardevoller. Anne Heilbronn Hoofd manuscripten en boeken bij Sotheby's Frankrijk

Een beroemd voorbeeld is de meterslange rol waarop markies de Sade zijn ‘De 120 dagen van Sodom’ schreef. De markies pende zijn sadistische roman toen hij opgesloten zat in de Bastille in Parijs. Hij dacht dat zijn werk verloren was gegaan toen de gevangenis in 1789 bestormd werd, maar het werd gered. ‘Het gaat om een monument van ideeën met een onwaarschijnlijke geschiedenis’, duidt Godts de waarde van het manuscript.

Een geschiedenis die nog kleurrijker werd nadat de Franse manuscriptenhandelaar Gérard Lhéritier de rol in 2004 voor 7 miljoen euro had gekocht. In 2015 werd Lhéritier opgepakt op verdenking van het opzetten van een piramidespel met zijn vennootschap Aristophil, die beleggers aandelen liet kopen in zeldzame manuscripten en brieven. Intussen kocht de Franse staat de Sades rol voor 4,55 miljoen euro.

De Aristophil-affaire bewijst dat de markt van autografen niet vrij is van speculatie. Het voorbije decennium hebben beleggers - die in een nulrentewereld wanhopig op zoek zijn naar rendement - hun netten almaar breder uitgeworpen, tot en met zeldzame verzamelobjecten. Godts kan niet zeggen of ook autografen voer zijn voor speculanten, al heeft hij wel slachtoffers over de vloer gehad van een huis dat handschriften verkocht had met de belofte van grote rendementen, terwijl het om documenten van tweederangsfiguren ging die veel minder waard bleken dan gedacht.

‘Het officiële standpunt van de internationale liga van boekenantiquairs is dat we onze waren niet aanprijzen in termen van rendement en speculatie’, zegt Godts. ‘Betekent dit dat een verzameling handschriften pure liefhebberij hoeft te zijn? Niet noodzakelijk. Als je verzamelt op een consequente manier, zonder hoge prijzen te betalen en met de blik op de lange termijn, is het mogelijk waarde te creëren. Je moet wel weten wat je koopt, je goed documenteren en coherent verzamelen met een visie. Als je later een mooi samenhangend geheel verkoopt, is dat meer waard dan de som van de delen.’

Churchill

Een thematische collectie rond bijvoorbeeld één figuur kan ook intellectueel verrijkend zijn, zegt Godts. ‘Door een personage te volgen via uiteenlopende brieven krijgt die figuur meer inhoud. Iemand als de Britse oud-premier Winston Churchill schrijft op een andere manier naar een generaal dan naar zijn dochter.’

Napoleon gebruikte pen en papier zoals wij vandaag e-mail gebruiken. Hij kon makkelijk 10 tot 20 brieven per dag schrijven. Henri Godts Arenberg Auctions

Waarmee we bij de namedropping zijn aangekomen. Onder de politieke figuren liggen Churchill, Napoleon en Charles de Gaulle bovenaan in de schuif bij verzamelaars van autografen, zegt Godts. Napoleon was een absolute veelschrijver. ‘Hij gebruikte pen en papier zoals wij vandaag e-mail gebruiken en kon makkelijk 10 tot 20 brieven per dag schrijven.’ Ook de pennenvruchten van befaamde Amerikaanse presidenten als George Washington en Abraham Lincoln zijn gewild. Heilbronn vermeldt nog de geëxecuteerde revolutionair Maximilien de Robespierre, van wie een lot schrijfsels tien jaar geleden voor 900.000 euro geveild werd.

In de wetenschappen zijn Einstein, Niels Bohr, Marie Curie en Charles Darwin zekerheden. Een pagina uit het handgeschreven manuscript van ‘On the Origin of Species’ - de achterkant later gebruikt als kladpapier door Darwins zoon George - werd bij Sotheby’s verkocht voor 490.000 pond.

In de literaire wereld - met zijn meer ‘persoonlijke, dramatische en imaginaire’ stijl, zegt Godts - zijn de Franse schrijvers Charles Baudelaire en Arthur Rimbaud kanjers. Vooral Rimbaud geldt als een zeldzaamheid. Marcel Proust daarentegen schreef veel brieven, al kan de waarde ervan oplopen in de tienduizenden euro’s als het een lange brief aan zijn uitgever betreft, waarin hij uitlegt hoe hij schrijft, zegt Heilbronn. Franse surrealisten als Guillaume Apollinaire en André Breton doen het ook goed. Van Victor Hugo zijn vooral de tekeningen in zijn brieven erg prijzig.

Sympathiek en Vlaams

Dichter bij huis verwijst Godts naar de schrijver Felix Timmermans, die als ‘sympathiek en Vlaams’ mooi standhoudt. Hij noemt de jong gestorven dichter Paul van Ostaijen als voorbeeld van iemand waarvan de ontdekking van nieuwe brieven een sensatie zou zijn. ‘Als het gaat om iemand die overleden is, is het hoofdstuk afgesloten en kunnen er geen brieven meer bijkomen. Alle brieven van van Ostaijen zijn bekend. Als morgen een pakketje van vijf nieuwe zou opduiken, is dat groot nieuws.’

De Britse Emily Brontë is nog van een ander kaliber. Een handgeschreven manuscript van haar gedichten, met correcties in potlood van haar zus Charlotte, zou vorige zomer onder de hamer gaan voor een geschatte prijs van 800.000 tot 1,2 miljoen pond. Sotheby’s stelde de veiling op de valreep uit om Britse instellingen de kans te geven het geld te verzamelen om te vermijden dat het werk - dat in bijna 100 jaar niet meer gezien was - in private handen zou verdwijnen.