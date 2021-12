Diner met de paus? Uw lifestylemanager fikst het

Van topzitjes voor een uitverkochte WK-finale tot een diner met de paus: de fixers van de supervermogenden krijgen alle gesloten deuren open. ‘Mensen verzinnen almaar nieuwe dingen en dan is het aan ons.’

Wat is speciaal?’ Terwijl hij zijn blauwe BMW door de Antwerpse straten stuurt, haalt Kristiaan Polgar zijn schouders op. De oprichter en zaakvoerder van de Brugse VIP & Butler Services Group kijkt nog van weinig op. Met zijn bedrijf - actief sinds 2013 - regelt hij alles wat zijn klanten begeren. Elke dag - met een inwonende butler - of af en toe, voor de occasionele gender reveal party. ‘Wat voor de een zot is, is voor de ander heel gewoon. Een van mijn klanten is een Russische vrouw die elk jaar naar hier komt voor schoonheidsoperaties. Ze doet niets, een butler moet haar aan- en uitkleden en in bed steken. Voor een andere klant vlieg ik elke maand met een privéjet naar Parijs om twaalf macarons te kopen. Iedereen leeft volgens zijn mogelijkheden.’

Polgar is een van de spelers die in België conciërgediensten aanbieden, een relatief nieuwe industrie die ontstond in de schoot van de luxehotels, waar vaak een legertje medewerkers klaarstaat om alle wensen van de gasten te vervullen. Toen bleek dat daar ook buiten de hotelsector een markt voor was, doken eind jaren 90 de eerste gespecialiseerde organisaties op. Naarmate een grotere groep mensen meer geld en minder tijd had, groeide hun populariteit.

De term conciërge zou verwijzen naar het Franse ‘comte des cierges’ of ‘houder van de kandelaars’, de naam voor de middeleeuwse bediende die in de kastelen voor de gasten zorgde en verzekerde dat in elke kamer kaarsen brandden. Vandaag bestaan er conciërgediensten in alle soorten en maten: van wereldwijde mastodonten met ronkende namen als Quintessentially en Knightsbridge Circle tot kleine, lokale spelers met een handvol klanten. Polgars bedrijf is met zijn 3.000 klanten een van de grotere spelers in België.

Voetbalsterren

‘We leveren al jaren traditionele butlers die bij de mensen inwonen’, zegt Polgar. ‘Sinds twee jaar bieden we ook een moderne versie aan: lifestylemanagers. Zij helpen mensen vanop afstand met hun dagelijkse beslommeringen en verlangens. Het doelpubliek is heel divers, van managers en CEO’s tot vrije beroepen en voetbalsterren.’

Op een blauwe herfstdag geeft Polgar, in driedelig blauwgeruit kostuum, een inkijk in wat die verlangens zoal zijn. Dat gaat van huizen onderhouden en verzekeren dat de ijskast vol staat met verse producten - ook als er weken niemand thuis is - tot lastminutetickets voor exclusieve evenementen boeken, sterrenchefs aan huis regelen en volledig op maat gemaakte reizen uittekenen. Zijn klanten betalen 1.200 euro lidgeld per jaar en vergoeden de kosten en de uren die de life- stylemanagers presteren. Hun wensen geven ze in via een onlinedashboard.

Ik heb een boek vol escortes, maar mijn klanten moeten ze zelf bellen. Kristiaan Polgar Zaakvoerder VIP & Butler Services Group

Vandaag staat de verhuizing van een Amerikaanse zakenman op het programma. Die is het Belgische zakenklimaat beu en verkast naar Italië. Een Italiaanse verhuisploeg komt het appartement aan de Antwerpse kaaien leeghalen - massieve meubels, grote lusters, tapijt van koeienhuid. Maar op het uur van de afspraak is niemand te bespeuren.

VIP & Butler Services Group De Brugse VIP & Butler Services Group is sinds 2013 actief in België. In het klantenbestand zitten 3.300 adressen, waarvan 200 buitenlandse. Het bedrijf levert butlers - 14 op een vast adres en 20 die flexibel kunnen worden ingezet - lifestylemanagers en occasionele diensten. Daarnaast kunnen de klanten een beroep doen op de chauffeurdienst en hun favoriete gerechten bestellen bij de koks van het bedrijf. In totaal werken er 98 mensen. Oprichter Kristiaan Polgar heeft een eigen butleropleiding, The Butler Academy, in Brugge en in Oeganda, waarin zijn studenten onder meer leren 72 uur wakker te blijven en vrouwelijke aandacht op een galante manier af te wijzen. Hij is geregeld zelf als butler aan de slag. Op zijn wall of fame prijken namen als de Amerikaanse presidenten Barack Obama en Donald Trump en de filmster Judi Dench.

Vuilzak met oude kleren

Om de tijd te doden pakt Polgar enkele kunstwerken van een andere klant in met de kartonnen dozen en rollen bubbelplastic die in zijn koffer liggen. ‘Onze klanten laten hun kunstwerken graag circuleren tussen hun verblijven’, zegt hij, terwijl hij een turquoise vaas inwikkelt die van een specifieke smaak getuigt. ‘Maar door corona zijn er lange wachtlijsten bij de gespecialiseerde firma’s die kunstwerken versturen. Daarom proberen we het zelf te regelen.’ Even later duikelt hij vanop de achterbank een zwarte vuilniszak op: oude kleren van een klant. ‘Elk seizoen wordt zijn kleerkast volledig veranderd en dan is het aan ons om er iets mee aan te vangen.’

Hoewel hij bedrijfsleider is, doet Polgar veel zelf. Een principekwestie, zegt hij, terwijl hij toegeeft dat hij zeven dagen per week werkt en bijna nooit vakantie neemt, zeker niet in de zomer als hij met zijn klanten mee op reis vertrekt. ‘Ik wil het goede voorbeeld geven. Dit werk moet je doen omdat het je passie is. Ik zie het niet als een job, maar als een roeping.’

Voor hij zijn leven omgooide, werkte de 45-jarige crisismanager in de banksector, maar na een sabbatjaar besloot hij alles te verkopen. ‘Ik heb een butleropleiding gevolgd aan het British Butler Institute en ik ben dit bedrijf begonnen met mijn eigen kapitaal. Deze sector heeft nog iets authentieks. Ik zie het als mijn kans om iets achter te laten.’

Intussen is het bijna tien uur en zijn de Italiaanse verhuizers er nog altijd niet. Polgar laat zijn operations manager Emmanuel achter in het appartement - ‘Garandeer dat ze de ivoren horens goed inpakken, want die brokkelen makkelijk af’ - en rijdt naar de luchthaven van Deurne voor een volgende afspraak. In de auto belt hij rond voor een klant die op reis is in Ibiza. Zijn vrouw wil een week langer blijven, dus is een tweede privéjet nodig.

Of hij ooit zaken niet kan regelen? ‘Een klant van mij, een Rus, wou met zijn helikopter landen op de markt van Brugge. Dat kon niet, omdat we binnen de grenzen van het legale moeten blijven. Ook prostitutie is moeilijk. Ik heb een boek vol escortes, maar mijn klanten moeten ze zelf bellen. En drugs zijn uit den boze, we mogen mensen zelfs geen Dafalgan geven.’

In een eerste fase leren we onze klanten kennen. Dus ook de verjaardag van hun vrouw, maar ook die van hun minnares. Peter Anderson Managing director Knightsbridge Circle

Omdat hij met zijn eigen werknemers - een honderdtal - niet alles gebolwerkt krijgt, werkt Polgar samen met een tweehonderdtal partners. Een van hen is Kiarash Nabavieh, de zaakvoerder van Flyetic, een bedrijf dat vliegen met een privéjet duurzaam wil maken. Op de luchthaven van Deurne hebben de twee een vergadering over de toestand van de sector na corona. Omdat sommige mensen niet meer commercieel willen vliegen, is de vraag naar privéjets sterk gestegen. Daardoor zijn vluchten niet alleen 30 procent duurder dan vorig jaar, ze zijn ook in een mum van tijd weg. Het is niet langer mogelijk flexibel te zijn met het uur van vertrek, wat mensen die 20.000 euro voor een vlucht betalen niet altijd verstaan.

Luxemerken

Polgar moest onlangs 4.000 euro bijbetalen omdat de prijs van de vlucht sterk gestegen was tussen het moment van de offerte en de goedkeuring van de klant. Hij deed dat uit eigen zak, in de hoop het geld op termijn terug te verdienen. ‘Het ging om een bedrijfsleider die onze diensten uitprobeert. Als hij tevreden is, wil hij onze life- stylediensten als extralegaal voordeel aanbieden aan alle leden van de raad van bestuur. Almaar meer bedrijven nemen conciërgediensten op in hun verloningspakket.’

Naast zijn vaste partners heeft Polgar samenwerkingen lopen met alle luxemerken. ‘We zijn niet de grote afnemers, maar we moeten ze wel allemaal hebben als leverancier.’ Voorts gaat hij geregeld op prospectie in binnen- en buitenland. ‘Onlangs was ik uitgenodigd door de toeristische dienst van Wallonië. Helaas zijn maar weinig Waalse hotels groot of luxueus genoeg voor onze klanten. In België gelden andere standaarden dan in het buitenland. Voor een Belg is het al moeilijk zijn winkel te openen voor iemand die na sluitingstijd wil komen shoppen.’

Helaas zijn maar weinig Waalse hotels groot en luxueus genoeg voor onze klanten. Kristiaan Polgar Zaakvoerder VIP & Butler Services Group

En dan, na een omwegje langs het toekomstige Antwerpse vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary, waar Polgar butlerdiensten aanbiedt voor de duurste suites, komt het verlossende telefoontje. De Italiaanse verhuizers zijn gearriveerd. ‘Het zien er werkers uit, maar de communicatie verloopt wat moeilijk’, zegt assistent Emmanuel. ‘Pak je Google Translate maar mee, want ze spreken alleen Italiaans.’

Zilveren wc-borstel

Weer aan de kaaien wikkelt een man met zwarte Adidas-broek en T-shirt met de tekst ‘My truth is not yours’ een zilveren wc-borstel in plastic. Zijn drie kompanen vijzen het bed uiteen. Vijf uur later dan gepland kan de verhuizing beginnen, met een valse noot, want de verhuislift die de mannen mee hebben is niet hoog genoeg. ‘Ik heb het hen nochtans gezegd’, briest Polgar. ‘Met die hoge plafonds is het alsof we op de zesde verdieping zitten en niet op de vierde.’

Niet alles kan, we moeten binnen de grenzen van het legale blijven. Kristiaan Polgar Zaakvoerder VIP & Butler Services Group

Er zit niets anders op dan alles met de trap naar beneden te dragen, want de lift in het gebouw is antiek en dus fragiel. Voor Polgar betekent het wachten tot zeven uur later eindelijk alles in de verhuiscamion zit, inclusief het fragiele emoeskelet dat de vrouw van zijn klant zo mooi vindt. Niet dat hij dat aan zijn hart laat komen, zijn slagzin is niet voor niets ‘never focus on the negative’. ‘Het is het moeilijkste en tegelijk mooiste beroep ter wereld’, zegt hij, terwijl hij in het donker naar huis rijdt. ‘Ik doe het voor de glimlach van mijn klanten. Als zij op het einde van een dag zwoegen en brandjes blussen zeggen: ‘Het loopt toch altijd op wieltjes’, is dat de grootste erkenning die je kunt krijgen.’