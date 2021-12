Met de sommelier van Hof van Cleve op zoek naar gouden keldertips

Vaar niet blind op wijncritici, volg primeuraankopen op, betaal geen absurde prijzen, durf ook witte wijnen te bewaren en houd je kelderadministratie nauwgezet bij. Met die vijf tips van Tom Ieven, de sommelier van het sterrenrestaurant Hof van Cleve, komt u al een eind ver in het aanleggen van een mooie wijnverzameling. En eigenlijk hoort er nog een zesde bij: geniet van de wijn. ‘Want wijn is gemaakt om te drinken.’

‘Ha, u komt voor de wijn, is het niet?’ Chef Peter Goossens ontvangt me hartelijk op een vroege ochtend in zijn restaurant Hof van Cleve in Kruisem, dit jaar opgeklommen tot de 36ste plaats in de World’s 50 Best Restaurants. Niet alleen op het bord is dit adres niet te versmaden, ook in het glas. De wijnkaart telt zowat 1.700 referenties. De hoeder van die unieke collectie is Tom Ieven (30), door de culinaire gids Gault&Millau uitgeroepen tot Sommelier van het jaar 2021.

Terwijl het gesteven linnen zorgvuldig over de tafels wordt gedrapeerd en de keukenploeg geconcentreerd enkele olijfolies proeft en beoordeelt, neemt Ieven me mee naar de wijnverzameling van het restaurant.

‘Toen ik deze wijnkelder voor het eerst bezocht, stond ik perplex. Al die grote namen waarvan ik ooit al gehoord had, liggen hier. Adembenemend was die eerste ervaring’, herinnert Ieven zich. ‘Ik heb fantastische wijnkenners als voorgangers gehad. Denk aan Mathieu Vanneste, Pieter Verheyde of Stijn Van der Beken. Als die zo’n kelder opvolgen, besef je wat een kennis er in huis was. Uiteraard is er ook onze chef die wil investeren in een wijnkelder. Zonder dat zou het niet mogelijk zijn zo’n wijnkaart op te bouwen.’

Ieven is sinds drie jaar aan de slag bij Hof van Cleve, dat al sinds 2005 drie Michelinsterren bezit. ‘Ik had gehoord dat de sommelier zou vertrekken en maakte op een vroege zaterdagochtend een afspraak. Met mevrouw. Het gesprek verliep goed, maar het was niet meteen duidelijk of er een vervolg zou komen. ’s Anderendaags won ik de finale van het concours voor Beste sommelier van België. Of dat geholpen heeft, blijft een vraag. Een dag later kwam de telefoon van mevrouw Goossens.’

Ieven is amper dertig, maar al tien jaar zwaar gepassioneerd met wijn bezig. ‘Mijn wijnpassie is er gekomen door in de horeca te werken. Van het café annex feestzaal van mijn tante in Genk tot een discotheek. Ik had er plezier in de mensen te zien genieten.’

Ieven volgde hotelmanagement in Antwerpen en liep er in een studentencafé Luc Dickens tegen het lijf, destijds sommelier bij De Schone van Boskoop. ‘Op een dag vroeg hij me om hem ‘morgen te helpen in het restaurant’. Dat is blijven duren: wekelijks ging ik er werken en heb er heel veel mogen proeven. Daar kreeg de wijnmicrobe me voorgoed te pakken.’

Kort nadien begon Ieven als sommelier in Restaurant Ardent. Tegelijk ging hij wijnlessen volgen bij het WSET in Antwerpen, de Wine & Spirit Education Trust. ‘Daar liepen de studies beter dan vroeger, want die wijnopleidingen kon ik meteen toepassen in de dagelijkse praktijk’, zegt Ieven, die vervolgens sommelier werd in het restaurant Zilte.

1.700 referenties Hof van Cleve heeft 1.700 referenties op de wijnkaart staan.

Vanaf dan ging het snel. ‘In sommelierskringen hoorde ik over de wedstrijd voor Beste sommelier van België. Ik ben gaan kijken hoe dat verliep en ik droomde ervan dat ooit te worden. Ik kick op uitdagingen.’ En zijn droom kwam uit.

Als hoofdsommelier van Hof van Cleve ziet Ieven met lede ogen aan ‘hoe de topwijnen almaar duurder worden’. ‘Daarenboven is er steeds minder wijn beschikbaar voor ons land, door de slechte weersomstandigheden van de voorbije jaren, maar ook omdat de vraag van de Aziatische markt toeneemt. Van de topwijnen merk ik dat de toekenningen aan België almaar kleiner worden.’

De wet van vraag en aanbod leidt ertoe dat sommige wijnregio’s opvallende prijsstijgingen kennen. ‘Tot enkele jaren geleden stegen vooral de prijzen van toppers uit Bordeaux fors. Nu merk ik die evolutie ook in Toscane, Piëmonte en Bourgogne. Ik begrijp dat wijnliefhebbers op zoek zijn naar de elegantie van de topbourgognes, maar helaas wordt het soms absurd duur. De zware prijsspeculatie gaat ons petje te boven. Terwijl wijn gemaakt wordt om te drinken. Wij zetten die wijnen echt wel op tafel.’

Wie een serieuze en gebalanceerde kelder wil uitbouwen, raadt Ieven aan de primeuraankopen goed op te volgen. ‘In principe haal je dan de wijnen tegen een lagere prijs in huis. Hoewel ook dat soms niet meer opgaat. Maar wie een bepaald wijnhuis volgt en niet in primeur koopt, zal wellicht te laat zijn en nooit meer aan de wijnen raken.’

Als je wijnklimaatkast de geest geeft, zitten je wijnen opgesloten in warme en vochtige omstandigheden, echt niet oké. Tom Ieven sommelier Hof van Cleve

De opvolging van de wijncollectie is voor Ieven van een niet te onderschatten belang. ‘Op een bepaald moment ligt er zo’n grote collectie in je kelder dat je geheugen tekortschiet. En dan laat je het best de informatica haar werk doen. Hof van Cleve heeft een eigen systeem. Met een goed bijgehouden databank kom je heel ver. Vergeet zeker niet de ideale drinktijd in te voeren. En een gouden raad: wees uiterst consequent hoe je je wijnen in de computer ingeeft.’

Terwijl we door de rekken schuifelen, vertelt Ieven dat hij voor een jarenlange wijnbewaring niet meteen een voorstander is van wijnklimaatkasten. ‘Als een kast de geest geeft, zitten je wijnen opgesloten in warme en vochtige omstandigheden, echt niet oké. Bij een vriend begon de wijnfrigo ineens op te warmen in plaats van af te koelen. Dramatisch was dat, want de kurken kwamen uit de flessen. Bij een andere goede kennis gingen de wijnen bevriezen… Zelf woon ik in een appartement, maar mijn privéverzameling ligt in de kelder bij mijn ouders. In zeer goede condities.’

Als ik Ieven naar enkele van zijn favoriete wijnen vraag, krijg ik een lijstje met hoogst originele trouvailles, vaak weg van de grote klassiekers. Een ervan is de Portugese topwijn van Filipa Pato en William Wouters, de Nossa Missão. ‘Een wijn met de bagadruif van stokken met een respectabele leeftijd van meer dan honderd jaar. Of neem de Spaanse witte Tondonia van 2001 van Lopez de Heredia. Magnifiek, maar welke wijnliefhebber denkt aan witte wijnen met twee decennia op de teller?’

3 x 7 heilige wijnen Sommelier Tom Ieven is diep in zijn wijnhart gedoken en selecteert

op het gevoel - ‘en niet op prijs, want dat zou te makkelijk zijn’ - drie maal zeven heilige kelderwaardige flessen. Wie uit die collectie enkele

flessen te pakken krijgt, mag zich een gelukkige verzamelaar prijzen. Champagne 1 Jacques Selosse, Substance

2 Ulysse Collin, Les Perrières

3 Bollinger R.D.

4 Billecart-Salmon, Cuvée Nicolas François

5 Pol Roger, Cuvée Sir Winston Churchill

6 Pierre Péters, Les Chétillons

7 Robert Moncuit, Les Vozémieux Wit 1 Jean-Marc Roulot, Meursault Tessons Clos de Mon Plaisir (Frankrijk)

2 Raveneau, Chablis 1er Cru Chapelot (Frankrijk)

3 Lopez de Heredia, Vina Tondonia Gran Reserva Blanco (Spanje)

4 Bachelet-Monnot, Grand Cru Bâtard-Montrachet (Frankrijk)

5 Eben Sadie, Mevr. Kirsten (Zuid-Afrika)

6 Georg Breuer, Rudesheimer Berg Schlossberg (Duitsland)

7 Guiberteau Saumur, Clos des Carmes (Frankrijk) Rood 1 Domaine Arnoux-Lachaux, Vosne-Romanée 1er Cru Aux Reignots (Frankrijk)

2 Giacomo Conterno Barolo, Riserva Monfortino (Italië)

3 Monteraponi, Baron’Ugo (Italië)

4 Filipa Pato en William Wouters, Nossa Missão (Portugal)

5 Domaine Berthaut-Gerbet, Echezeaux (Frankrijk)

6 Lichtenberger Gonzalez, Vorderberg Blaufränkisch (Oostenrijk)

7 Château Musar (Libanon)

Over de rol van wijngidsen en de internationale wijncritici is Ieven zeer kritisch. Al volgt hij graag de Britse Jancis Robinson. ‘Die wijncritici kennen hun job en weten waarmee ze bezig zijn. Maar als professional zal ik altijd eerst proeven en dan pas kopen. Ik besef dat dat niet voor elke wijnliefhebber mogelijk is. Toch is dat mijn gouden raad.’

Wijn wordt gemaakt om te drinken. Wijnmakers hebben veel liever dat kopers van hun wijn genieten dan dat ze die verder verkopen. Tom Ieven sommelier Hof van Cleve

‘Veel wijnverzamelaars zijn gevoelig voor de scores die bekende wijncritici aan wijnen geven. Dat is jammer genoeg ook zichtbaar aan de prijzen van die wijnen. Wijncritici hebben veel goeds gedaan voor de positieve evolutie van bepaalde wijnen. Maar je blindstaren op de punten die ze geven, is niet de beste manier om wijn aan te kopen. Tenzij het de bedoeling is om ze een aantal jaar later weer te verkopen. Beleggen in wijn dus. Maar dat zou niet de bedoeling van het aankopen van wijn mogen zijn. De beleggersinsteek jaagt de prijzen alleen maar hoger en zo worden al die wijnen almaar minder toegankelijk voor de echte liefhebbers.’

Ieven zegt het met klem: ‘Wijn wordt gemaakt om te drinken. Wijnmakers hebben veel liever dat kopers van hun wijn genieten dan dat ze die verder verkopen. Er zijn jammer genoeg mensen die meer geld aan een fles wijn verdienen dan de wijnmaker, die alle werk, tijd en kunnen in het maken van de wijn heeft geïnvesteerd.’