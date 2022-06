Een boek over Ferrari met een staander uit hetzelfde materiaal als de racewagen was meteen uitverkocht, ondanks het prijskaartje van 25.000 euro. Een nog exclusiever boek met een stukje steen van de maan is wel nog beschikbaar. ‘Er is niet echt een limiet’, zegt Marlene Taschen, de CEO van de befaamde uitgever van koffietafelboeken.