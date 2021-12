Waar prinsessen de schoolbanken delen met vluchtelingen

Atlantic College ligt in een Harry Potter-achtig kasteel in Wales.

De buitenwereld kent Atlantic College in Wales vooral als de plek waar kinderen van koninklijke families en de globale elite zich voorbereiden op een topuniversiteit. Maar achter de muren van het middeleeuwse kasteel lopen ook vluchtelingen school. Diversiteit en sociaal engagement staan centraal in dit onderwijsmodel. ‘Je staat hier oog in oog met de diversiteit in de samenleving in haar extreemste vorm’, zegt een Belgische leerling.

‘What God would have built if he had the money’, zei de Britse schrijver George Bernard Shaw toen hij op bezoek was in Saint Donat’s Castle in het zuiden van Wales. Hij was er op uitnodiging van de legendarische Amerikaanse krantenmagnaat William Randolph Hearst, die er zijn buitenverblijf gevestigd had en feestjes gaf waar onder meer John F. Kennedy, Frank Sinatra, Clark Gable en Charlie Chaplin te gast waren.

De bekende gasten van toen zijn vervangen door kroonprinses Leonor van Spanje of prinses Alexia, de tweede dochter van de Nederlandse koning Willem-Alexander. Onze kroonprinses Elisabeth werd er de voorbije twee jaar klaargestoomd om aan de universiteit van Oxford te kunnen beginnen. Maar tussen de imposante muren van dit Harry Potter-achtige kasteel uit de twaalfde eeuw lopen evengoed vluchtelingenkinderen uit Afghanistan of Syrië rond, net als beloftevolle beursstudenten uit minder gegoede milieus die het collegegeld van 86.000 euro voor twee jaar niet kunnen betalen.

Ze lopen in kleine groepjes op de groene velden die uitzicht geven op het glinsterende water van de baai van Bristol, duiken in het openluchtzwembad met uitzicht op de ruige kliffen van de kustlijn, repeteren hun zangpatrimonium achter een piano in het moderne kunstencentrum naast het kasteel, of schuiven aan voor een exclusief tweegangenmenu van het wekelijkse pop-uprestaurant dat gerund wordt door een groepje scholieren.

De chef van dienst is de 18-jarige Belgische tweedejaarsstudent Gabriel Wigny. Net als zijn 380 medestudenten uit een tachtigtal landen heeft hij elke morgen les tot 13 uur, waarmee hij zijn internationaal baccalaureaat zal halen, een tweejarige opleiding gelijk aan onze laatste twee jaar secundair. De namiddag is voorbehouden voor andere activiteiten: sport, cultuur of gemeenschapwerk.

De scholieren staan leraars bij in basisscholen uit de buurt, geven computerlessen aan ouderen, doen vrijwilligerswerk in een vluchtelingencentrum of bouwen samen een reddingsboot die ze op het einde van het jaar te water moeten laten en uitproberen.

‘Het is een fantastische ervaring,’ zegt Wigny. ‘Het internationaal baccalaureaat is uitdagend op academisch vlak. Daarnaast word je met veel verschillende perspectieven geconfronteerd. Je staat hier oog in oog met de diversiteit in de samenleving in haar extreemste vorm.’

Zijn slaapkamer deelt hij met een jongen uit Jemen, een Pakistaanse vluchteling uit Birmingham, en een Brit uit een volkswijk in Liverpool. ‘Iedereen brengt iets mee naar deze gemeenschap. De een voelt dit, de ander iets anders, en je leert die verschillen te respecteren. We hebben razend interessante discussies waaruit je leert dat een standpunt enorm afhankelijk is van de omstandigheden waarin je opgegroeid bent.’

Beweging

Atlantic College werd in 1962 opgericht als eerste van intussen 18 scholen uit de United World Colleges-beweging. Het idee kwam van Kurt Hahn, een Joodse opvoedkundige die nazi-Duitsland was ontvlucht en van mening was dat een nieuwe oorlog alleen vermeden kon worden ‘door jonge mensen van over de hele wereld samen te zetten om een wereld te verenigen die verdeeld is door politieke, raciale en socio-economische grenzen’.

10.000 Jaarlijks worden wereldwijd 10.000 beloftevolle studenten geselecteerd om aan een van de 18 UWC-colleges te studeren.

Jaarlijks worden meer dan 10.000 beloftevolle studenten van over de hele wereld geselecteerd door 150 nationale comités om in een van de scholen opgenomen te worden. Er is bijvoorbeeld een UWC-campus in het Bosnische Mos- tar, een stad die door de oorlog verscheurd werd. Maar ook Hongkong, Noorwegen, Zuid-Afrika, Costa Rica, Armenië of zelfs Eswatini (het voormalige Swaziland) behoren tot de mogelijkheden. Meer dan 80 procent van de geselecteerden krijgt een gedeeltelijke of volledige beurs.

In sommige landen is UWC een begrip geworden. Spanje heeft jaarlijks ongeveer 500 kandidaten voor 20 plaatsen. In Brazilië waren vorig jaar 3.135 scholieren in de running om een van de negen plaatsen voor dat land te bemachtigen. In België is UWC iets minder bekend. Het nationale comité selecteert een twaalftal leerlingen uit zestig tot zeventig kandidaten. Ongeveer driekwart van hen kreeg een of andere beurs.

Voetbaltafel

In Atlantic College krijgt ongeveer de helft van de studenten een beurs. ‘Dat aantal willen we opkrikken’, zegt de Canadese directeur Naheed Bardai. ‘Want diversiteit is zo belangrijk in de wereld van morgen. In staat zijn om over de tafel heen te reiken wordt een vaardigheid die noodzakelijk is als je het wil maken in de wereld. Vreemd genoeg raakt die meer en meer verloren. De fragmentatie groeit in de wereld, zelfs naarmate we meer onderling verbonden raken.’

Zijn bureau bereik je via een doolhof van gangen tussen de eeuwenoude muren van het kasteel. In de hoek staat een voetbaltafel, ‘omdat die de conversatie met de studenten vergemakkelijkt’. Om meer beursstudenten aan te trekken is Atlantic College volledig afhankelijk van giften, onder meer van ex-alumni zoals de Nederlandse koning Willem-Alexander. Jaarlijks haalt de school 3,5 miljoen euro op.

Je kan de prinsessen er niet uit pikken, het zijn gewoon tieners net als al de rest. Naheed Bardai, directeur Atlantic College

Bardai geeft toe dat de aanwezigheid van de koninklijke gasten een tegenstrijdig effect heeft op het imago van de school. ‘Hier op de campus maakt het geen enkel verschil uit’, zegt hij. ‘Je kan de prinsessen er niet uit pikken, het zijn gewoon tieners net als al de rest. Maar hun aanwezigheid geeft een wat vertekend beeld aan de buitenwereld, en daar maak ik me zorgen over. Dat aspect is natuurlijk een onderdeel van Atlantic College, maar we zijn veel meer dan dat. Welke school geeft 50 procent van zijn scholieren een beurs?’

Studenten op de campus klagen soms dat scholieren uit meer elitaire milieus te vaak te koop lopen met hun afkomst. Ze hebben er zelfs een naam voor: EDW, wat staat voor ‘excessive display of wealth’. De studentenraad besliste onlangs het aantal pakjes dat bezorgd wordt op de campus te beperken tot vier per maand, omdat de toevloed van bestellingen van bijvoorbeeld kleren of extra maaltijden te groot werd.

‘Het is onze taak die verschillen te proberen verzoenen’, zegt Bardai. ‘Door wie rijker is te doen begrijpen wat de impact op anderen is als ze met hun weelde te koop lopen. En tegelijk leren we minder gegoede studenten omgaan met de pijnlijke realiteit dat die verschillen er nu eenmaal zijn, wellicht tot ze zelf financieel opklimmen als ze een job hebben.’

Het managen van culturele verschillen loopt niet altijd van een leien dakje. Er waren vorig jaar grote spanningen tussen de Palestijnse en Israëlische leerlingen toen het conflict in de regio weer escaleerde. Atlantic College speelt daarop in door een debat te organiseren waarin leerlingen van de twee kampen hun zegje kunnen doen.

Ook tussen de leerlingen uit China en die uit Hongkong loopt het soms stroef. Bardai: ‘We zien vaak dat aanvankelijke vriendschappen plots fout lopen als ergens een conflict in de wereld oplaait. Bij UWC proberen we dat te ontmijnen. Het is als een spier die je moet oefenen om te gebruiken: willen luisteren en praten om je eigen vooroordelen opzij te zetten.’

Afghanistan

De 380 leerlingen van Atlantic College wonen in acht studentenhuizen die kriskras gebouwd zijn op het terrein naast het middeleeuwse kasteel. Ze slapen in bescheiden kamers van vier met elk een klein bureau in de hoek en hebben een gemeenschappelijke keuken. Er zijn twee zwembaden, voetbal- en tennisterreinen en een indrukwekkende sporthal, die er kwam dankzij de gift van een alumnus.

Schermvullende weergave Abobakar Sediq Miakhel: 'Het is een verademing hier te zijn.'

Voor Abobakar Sediq Miakhel kan het verschil met de wereld waaraan hij drie jaar geleden ontsnapte niet groter zijn. Toen kwam hij als vluchteling vanuit Afghanistan met zijn familie naar België. Op zijn Brusselse middel- bare school viel hij op door zijn sterke prestaties en via het Boost-programma van de Koning Boudewijnstichting, dat op zoek gaat naar kansen voor kwetsbare jongeren, stelde hij zich kandidaat voor UWC.

Terwijl ik als vluchteling in Brussel aanvankelijk letterlijk verloren liep, voel ik me hier thuis tussen al die verschillende perspectieven. Abobakar Sediq Miakhel, Afghaanse vluchteling uit Brussel en student aan het Atlantic College

‘Het is een verademing hier te zijn, tussen scholieren van over de hele wereld’, zegt Abobakar. ‘Terwijl ik als vluchteling in Brussel aanvankelijk letterlijk verloren liep, voel ik me hier thuis tussen al die verschillende perspectieven.’ Zijn schoolresultaten zijn prima en intussen heeft hij zich kandidaat gesteld om volgend jaar fysica te studeren aan Columbia University in de Verenigde Staten. Met een apart fonds steunt UWC afgestudeerden om een beurs te krijgen in de VS.

Samen met medestudenten, alumni en onderzoekers uit Japan, Hongkong, Nederland, de VS en Frankrijk bouwt hij in Atlantic College aan een app die migranten moet helpen om met behulp van artifi- ciële intelligentie de taal van hun nieuwe thuisland te leren. ‘Op die manier wil ik iets teruggeven voor de kansen die ik hier krijg, niet alleen aan Afghanistan, maar aan de hele wereld’, zegt Abobakar.

Hij krijgt daarbij juridische en financiële steun van UWC-alumni. ‘Dat is voor mij het model van de toekomst’, zegt directeur Bardai. ‘Ik denk dat onderwijs meer ondernemend moet worden en in staat moet zijn oplossingen te bedenken voor wereldproblemen.’

De volgende drie jaar wil hij zijn studenten die richting op krijgen. ‘Laat ze zelf werken aan het klimaatprobleem, door bijvoorbeeld milieuonderzoek te doen hier in de baai of beleidsmaatregelen voor te stellen. Kom met een oplossing, test die, vraag feedback en financiering van onze alumni, en til je initiatief naar een hoger niveau. De uitdaging is dat ondernemerschap te combineren met ons zware basiscurriculum, maar ik geloof echt dat het onderwijs van de toekomst zich op dat kruispunt zal bevinden.’

Hoe binnen raken? De leerlingen van Atlantic College, en de andere 17 United World Colleges (UWC) in de wereld, worden geselecteerd door nationale comités die meestal bestaan uit alumni. In België wordt dat comité voorgezeten door Harold Boël, de CEO van de familieholding Sofina en ex-student van Atlantic College. Tijdens de zomer worden in België ‘short courses’ georganiseerd, een soort zomerkampen waar jongeren ondergedompeld worden in de leefwereld van UWC. Ze zijn geen must, maar een goede introductie. Daarna is er een infodag en wordt de kandidaten onder meer gevraagd hun motivatie neer te schrijven en hun engagement aan te tonen, samen met een aanbeveling van drie leerkrachten en een toelichting van de ouders.

De selectie gebeurt in drie rondes, waar de kandidaten essays moeten schrijven en een interview moeten geven waarin onder meer gekeken wordt hoe ze omgaan met diversiteit. De jury stelt dan een volgorde van kandidaten op en verdeelt de beschikbare fondsen van dat jaar in functie van de financiële draagkracht van de ouders, die ze moeten toelichten in een apart document.

Van de 58 kandidaten werden er vorig jaar 12 geselecteerd. ‘Dit jaar gaan we wellicht naar 100 kandidaten’, zegt Basiel Bogaerts, de woordvoerder van UWC België. ‘Drie vierde van de geselecteerden kregen vorig jaar een volledige of gedeeltelijke beurs. We hebben jammer genoeg geen miljoenen ter beschikking. De giften komen van alumni of de Nationale Loterij.’

Vervolgens zijn het de colleges zelf die kiezen welk soort leerlingen uit welke landen ze willen. Kandidaten kunnen wel hun voorkeur opgeven, maar krijgen niet altijd de UWC-school die ze willen.

Er bestaat nog een alternatieve selectieprocedure via het globale selectieprogramma, waarbij je meer kans hebt om op je school naar keuze te belanden. Maar wie daaraan meedoet, ziet sowieso af van een studiebeurs.