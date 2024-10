100 jaar Vieux Château Certan: een eeuw geschiedenis in het glas op exclusieve proeverij

Wie had ooit durven te vermoeden dat de Vlaamse familie Thienpont met de aankoop in 1924 van een toen vrij onbekend wijndomein in Pomerol een eeuw later een van de meest prestigieuze wijnverhalen zou schrijven? De Tijd schoof aan bij een exclusieve tasting van de eeuweling. De naam? Vieux Château Certan, VCC voor de vele liefhebbers.