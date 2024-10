Antoine Van Loock maakt unieke messen voor topchefs: 'Soms uit oude messen uit de vuilnisbak'

Zijn eerste opdracht kreeg de Vlaamse messenmaker Antoine Van Loocke ooit van Kobe Desramaults voor zijn toenmalige restaurant In de Wulf. Sindsdien klopten nog bekende chefs aan. In zijn atelier-tuinhuis maakt hij messen van gerecycleerd materiaal. ‘Oude messen vind ik zowat overal. Soms letterlijk in de vuilbak, soms op veilingen en rommelmarkten.’