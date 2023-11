Voor de aankoop van een exclusieve auto of juweel volstaat het even in de garage of bij een juwelier te passeren. Een gloednieuw werk van een bekende kunstenaar en passant kopen, zal niet lukken. Ook al gaat het soms om vergelijkbare budgetten. ‘Voor sommige kunstenaars hebben we een wachtlijst met 300 à 400 namen erop.’