De must-reads van het weekend

'Wil Europa nog een chemiesector?' Die vraag werpt Ineos-baas Jim Ratcliffe op in een exclusief interview met De Tijd nadat zijn miljardenproject in de haven van Antwerpen vorige week zijn vergunning verloor.

In een gesprek met redacteur Wim Van De Velden verdedigt de Britse topindustrieel vurig zijn project, buigt hij zich over de toekomst van de Europese economie, de industrie en... FC Antwerp.

‘We stoppen niet voor we de democratie in Israël hebben gered’

Weekendredacteur Henk Dheedene trok naar Tel Aviv. Hij schetst een boeiend en onrustwekkend portret van een land waar de democratie stukje bij beetje afgebroken wordt. Maandag keurde het Israëlische parlement een wet goed die het Hooggerechtshof inperkt, de schokgolven zinderen stevig na. 'Mijn grootmoeder is uit Duitsland gevlucht voor de oorlog. Ze zei dat we ons moeten klaarmaken om weer te vertrekken.'

HEMA-topvrouw Saskia Egas Reparaz: 'Als iemand durft te twijfelen, applaudisseer ik'

Saskia Egas Reparaz maakte het zwalpende HEMA in twee jaar tijd weer winstgevend. Ze sloot winkels op exotische locaties, verbeterde de kwaliteit van de producten en lanceerde seksspeeltjes in het assortiment.

Tweedehandswagen is goedkoper, maar kan onvoorziene kosten meebrengen

Onze personal finance-redactie boog zich over de dynamische markt van tweedehandswagens: ze waren de voorbije jaren razend populair, maar sinds kort dalen de prijzen stevig. Zijn ze een goede koop of een risico?

Daan De Wever, CEO Dstny: 'Ik hou niet van extremen en uitersten, ik hou van nét iets anders'

Journalist en schrijver Rik Van Puymbroeck ontving deze week in zijn huis in de Auvergne Daan De Wever, een ondernemer met een passie voor tech, telecommunicatie en koers. Op weg van de net afgelopen Tour de France naar het zuiden houdt de Dstny-CEO halt voor een gesprek over de cloud, het wielrennen en Nelson Mandela. 'In de kern ben ik geen poot veranderd.'