De must-reads van het weekend

Mexicaanse mecaniciens, Filipijnse truckchauffeurs en Indiase zorgkundigen: de Vlaamse war for talent gaat meer en meer global.

Schermvullende weergave ©Jeffrey Torremans

Journalist Wim De Preter, specialist arbeidsmarkt, duikt in de steeds moeizamere jacht op schaarse profielen. Vooral in West-Vlaanderen is de situatie nijpend, en kijken werkgevers stilaan naar alle uithoeken van de wereld voor een steeds bredere waaier aan profielen. Maar ze lopen tegen tergend trage administratieve molens aan, wereldwijde concurrentie en politieke koudwatervrees. 'Reken op twee jaar tussen verkenning en het moment dat ze kunnen overkomen.'

Schermvullende weergave ©jonas lampens

In de bank: 'Onze klanten tekenen per tienduizenden euro's in op de staatsbon'

Het was ook de week waarin de hype rond de staatsbon ongekende proporties aannam. De overheidssite voor inschrijvingen lag even plat, banken worden overrompeld, er vallen woorden als 'mogelijk de grootste financiële operatie ooit'. In het kantoor van VDK in Destelbergen spreekt filiaaldirecteur Franky Van Speybroeck van een stormloop. 'Voor elk telefoontje dat we opnemen, krijgen we er twee voicemails bij.'

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

De spaarder aan zet: er is meer dan de staatsbon

Maar is een fiscaal voordelige lening aan de staat tegen 2,81 procent nettorendement echt de allerbeste investering? De Beleggen-redactie zoekt het uit en stelt een aantal interessante alternatieven voor.

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Het gevecht om de skyline van Oostende

Wie al wandelde over de pier van Oostende, zag de skyline van de badstad de afgelopen jaren ingrijpend veranderen. Het desolate terrein rond de oude Vismijn op Oosteroever transformeerde dankzij projectontwikkelaar Bart Versluys tot een stukje 'Manhattan' aan de kust, met dure woontorens, hippe restaurants en design boetieks. Versluys wil dat succesverhaal graag verderzetten, met meer en nog imposantere hoogbouw. Maar hij stuit daarbij op historisch erfgoed, beschermde duinen en rechtszaken.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

What's Cooking?: 'We laten onze klanten letterlijk mee in de potten kijken'

Een gierende inflatie, een gefnuikte overname en nu ook nog een tegenvallende tomatenoogst in het uitgedroogde zuiden van Europa: What's cooking? - het vroegere vleesverwerkingsbedrijf Ter Beke, dat onder andere de lasagne Come a casa maakt - heeft het niet onder de markt. Maar CEO Piet Sanders ziet beterschap: het bedrijf slaagt er nu wél in om de stijgende kosten door te rekenen, terwijl hij tegelijk hard werkt om de vroegere salamimakers nu ook vegetarische en zelfs veganistische producten te laten ontwikkelen. 'Het herstel is ingezet.'

Schermvullende weergave

'Ruimtetoeristen zullen baby’s willen maken'

Seks in de ruimte is straks geen sciencefiction meer, als de commerciële ruimtevaart echt van de grond komt. Het Nederlandse bedrijf Spaceborn United speelt hierop in met onderzoek naar de risico's en de kansen van bevruchting in een baan om de aarde. We spreken met ruimteonderzoeker Angelo Vermeulen. ‘We willen de kennis over voortplanting vooruit duwen.’

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

‘Als de oorlog met Rusland een boksmatch is, zitten we net over de helft’

En we ontmoeten in Brussel Vitali Klitschko: ex-wereldkampioen boksen, maar vooral al bijna tien jaar burgemeester van Kiev, de belegerde hoofdstad van Oekraïne, die hij zo goed en zo kwaad probeert te laten draaien tussen de Russische raketaanvallen door. 'Mijn boodschap aan allen buiten Oekraïne: blijf ons steunen.'

Schermvullende weergave ©Shutterstock | Yemets

In deze 5 zomerbars zijn cocktails aan het feest

Sabato, ten slotte, perst het laatste restje uit de zomer. Vergeet de espresso-martini, in deze bars drink je tequila met chartreuse of met eucalyptus geïnfuseerde gin met champagne en appel-citroensap.

Schermvullende weergave ©Gerda Taro / International Center of Photography New York

Onzichtbare frontlijnfotografen