De must-reads van het weekend

Ozempic, het eerste medicijn dat echt helpt om af te vallen, is het felst gehypete farmaproduct van het moment. Nu wordt het getest op kinderen.

Schermvullende weergave ©Getty Images

Kinderobesitas is een groeiend probleem: een op de vijf is te zwaar. Vandaag bestaat therapie uit dieet en beweging, met wisselend resultaat. Dankzij semaglutide, de stof die honger en eetlust onderdrukt, krijgen jongeren voor het eerst zicht op een therapie met potentieel snel en veel effect. Het farmabedrijf Novo Nordisk test zijn succesproduct in onder andere ons land op kinderen, ontdekte onze redacteur Femke Van Garderen. Dat geeft hoop, maar het roept ook vragen op. ‘De kans is reëel dat patiënten levenslang medicatie zullen moeten nemen.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

'Banken met de hoogste winsten moeten de hoogste heffingen betalen'

De banken hebben het verkorven. Het regent politieke voorstellen om hun fel gestegen winsten aan te pakken. Dat ze die te danken hebben aan extra inkomsten uit de stijgende rente bij de Europese Centrale Bank maar zelf aarzelen om de rentes voor spaarders op te trekken, wekt onbegrip en wrevel. Leen Van den Neste, de topvrouw van de kleinere VDK Bank, verdedigt zich in een gesprek. Maar ze ziet ook onderhandelingsmarge. ‘Moeten wij superwinsten boeken? Neen.’

Schermvullende weergave ©Getty Images

In Europa zegt niemand meer: 'Wir schaffen das'

De federale regering slaagt er maar niet in haar verplichtingen na te komen voor de opvang van asielzoekers. Ook andere landen worstelen met een piek in het aantal aanvragen. En dit is nog maar het begin van de crisis: Europa verwacht dit jaar een miljoen asielzoekers. Hoe krijgen we de instroom onder controle? ‘Eenvoudige oplossingen bestaan niet. Complexe evenmin.’

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Isabel Baert: 'Ik denk dat ik mezelf een empathische leider mag noemen'

Deze week maakte Neuhaus bekend dat topman Ignace Van Doorselaere plaatsmaakt voor Isabel Baert. Wie is de vrouw die de stiel leerde bij het modehuis Boss en de lingerieproducent Van de Velde, en die nu de chocolatier gaat leiden die elk jaar voor meer dan 100 miljoen euro pralines verkoopt? Ondernemen-redacteur Tom Michielsen schetst een portret. ‘Ze heeft een zesde zintuig.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Zijn op verwaarloosde Brusselse beurs meer koopjes te doen dan elders?

Kan ik als belegger profiteren van koopkansen op de Brusselse beurs? Beleggen-redacteur Kris Van Hamme zoekt het uit.

Schermvullende weergave ©Lilium

Komt de vliegende taxi eindelijk van de grond? 'Dit moet iets worden voor de middenklasse'

We trekken naar München, waar het jonge bedrijf Lilium hard werkt aan de vliegende taxi: een klein, superlicht, elektrisch gedreven toestel. Lilium is een van de meer dan 400 bedrijven die proberen deze droom, die al leeft sinds de jaren 60, waar te maken. Recente miljardeninvesteringen en felle competitie in de sector doen geloven dat het gaat lukken. ‘Een trip van vier uur met de wagen reduceer je tot minder dan een uur.’

In de meer nabije toekomst vraagt de Netto-redactie zich af: is het interessant om een elektrische wagen op de zaak te zetten?

Schermvullende weergave ©Richard Pardon

Bezoek het hightech hoofdkwartier van het McLaren F1-team