De must-reads van het weekend

Dreigt er echt een vergunningenstop? De politiek moet na deze week hard aan de bak om dat te voorkomen.

Een negatief advies van de Raad van State betekende een zoveelste streep door de rekening van de Vlaamse regering. Die probeert al meer dan twee jaar met haar stikstofdecreet landbouw en industrie te verzoenen met kwetsbare natuur en het versnipperd ruimtegebruik in het dichtbevolkte Vlaanderen. Dat huiswerk moet nog eens opnieuw. Hoe raakt ze uit die impasse? Redacteurs Daan Bleus en Pieter Lambrecht zoeken het uit. 'De manier waarop natuur nu is ingetekend, levert overal conflict op.'

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Econoom Gert Peersman: ‘In deze staatsstructuur krijg je de begroting niet op orde’

Terwijl de federale regering zich dit weekend over de begroting buigt, fileert professor en econoom Gert Peersman (UGent) de uitdagingen voor de politiek op het moment dat het rentespook door Europa waart en de markten doet beven. Hoe staat ons land ervoor, met een schuldgraad van 107 procent en een tekort van bijna 5 procent van het bruto binnenlands product? 'Sinds corona vinden burgers en politici het bijna vanzelfsprekend dat de overheid voor elk probleem de geldkraan opendraait.’

Europese rakettencrisis duwt Belgische satellieten in armen van Musk

Europa krijgt nog amper satellieten in de lucht, ontdekt redacteur Stephanie De Smedt. In de jaren 80 had ons continent het eerste commerciële lanceerbedrijf ter wereld, maar vandaag kampen we met verouderde infrastructuur. Samenwerken met de Russen is geen optie meer sinds de invasie van Oekraïne. Voor Belgische satellieten zit er dus niets anders op dan mee te liften met het Amerikaanse SpaceX van miljardair Elon Musk.

De zeven voordelen van een managementvennootschap

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

'Alexander kan niet één project doen, het moeten er altijd tien tegelijk zijn'

En we duiken in de wereld van Alexander Saverys, de rederstelg die een cruciale rol speelde in de deal tussen Euronav, het olietankerbedrijf dat werd opgericht door de familie Saverys, en Frontline van de Noorse reder John Frederiksen. De Noor, die eerder op een fusie aasde, zou voor een slordige 2 miljard 24 enorme tankers overnemen. Euronav kan dan vervellen tot een duurzame logistieke speler op de oceaan. Wie is de 'groene Saverys'?

De helm die depressies kan verlichten

Depressie treft een op de vijf Belgen. Niet iedereen is geholpen met therapie of antidepressiva. Redacteur Jan De Schamphelaere gaat langs in een Antwerpse privékliniek, waar een helm die magnetische golven uitstuurt gebruikt wordt bij patiënten met depressie en angst, maar ook bij geheugenproblemen en posttraumatische stress. 'De hersenen blijven het deel van het lichaam waar we het minst over weten.'

Schermvullende weergave ©Alexander Popelier

Actrice Cathalina Geeraerts (17) over haar hoofdrol in Fien Trochs ‘Holly’