De must-reads van het weekend

Tunesië vroeg ons land vorig jaar om Abdesalem Lassoued uit te leveren. Dat gebeurde niet. Deze week schoot de terrorist zonder papieren in Brussel twee Zweden dood.

Wie wint er bij het wereldwijde subsidiegeweld?

680 miljoen euro Canadese subsidies voor de materialenverwerker Umicore en de miljardenbazooka van de VS om de vergroening van het bedrijfsleven te subsidiëren: de overheid lijkt almaar meer te focussen op haar industrieel beleid. Redacteur Beleggen Kris Van Hamme onderzoekt of dat dure beleid ook tot het beste resultaat leidt.

Charles Beauduin, co-CEO Barco: ‘We hebben ons volledig misrekend in het Chinese herstel’

Hij wordt weleens een genie genoemd. Ondernemer Charles Beauduin runt tegelijk de wereldspeler in machinebouw Vandewiele en de hightech beeldleverancier Barco. Door ernstige gezondheidsproblemen verdween hij even van het toneel, net toen Barco in China een forse tik kreeg. Vandaag maakt hij een voorzichtige comeback.

‘Volks’ in Italië, pragmatisch in de EU: het populaire bewind van Giorgia Meloni

Met veel scepsis keek Europa naar het premierschap van Giorgia Meloni, de populistische Romeinse die de eerste vrouwelijke leider van Italië werd. Ze is nu een jaar bezig. Werkt het model van ‘fatsoenlijk extreemrechts’ waar zij voor staat? Een portret.

Internetdetectives sporen op wie dodelijke raket op ziekhuis in Gaza afvuurde

In een zee van online desinformatie proberen ze klaarheid te scheppen: de ‘osint’-beweging, klavierdetectives die met stukjes data, beeld en geolocatie het conflict tussen Israël en Palestina op de voet volgen. ‘Het enige dat voor ons telt, zijn de feiten. Een locatie is onweerlegbaar.’

‘Veel afspraakjes met vrienden en familie zijn gesneuveld, maar daardoor konden we wel een pak besparen'

Hoe kan je de kosten drukken tijdens het verbouwen in tijden van gierende inflatie en hoge lonen? Matthias Schevenhels en zijn vriendin kozen ervoor zoveel mogelijk zelf te doen bij het verbouwen van hun rijhuis in Sint-Niklaas. ‘In veel gevallen was het voordeliger om de handen uit de mouwen te steken en de subsidie te laten varen.’

Ruth Loos: 'Ozempic zal de tsunami aan obesitas niet tegenhouden'

Ruth Loos is een wereldautoriteit in obesitasonderzoek. Ze ruilde haar eigen labo in New York voor een academische positie in Kopenhagen, financieel gesteund door de stichting van Novo Nordisk, de Deense farmaceut achter de dieetprik Ozempic. In een gesprek schetst ze de toekomst voor het behandelen van overgewicht, van genetische screening van baby’s tot een hyperpersoonlijk dieet op voorschrift. ‘Als jij en ik 100 gram rijst eten, kan dat een totaal ander effect hebben.’

Het Noorden is het nieuwe Zuiden | Belgen over hun 'Scandi Switch'