De must-reads van het weekend

Het ontslag van minister Van Quickenborne mondde uit in een rel over zijn opvolging. Premier Alexander De Croo blijft over met een fel gehavende liberale partij. Heeft hij het onhandig aangepakt?

Premier zonder partij

Alexander De Croo ging all-in voor het premierschap en hoopt de komende verkiezingen de kanseliersbonus op te strijken. Maar zijn partij ligt in puin, schrijft politiek redacteur Wim Van de Velden. Hij schetst een portret van een doener die goed is in crisismanagement, maar de betere politieke stratego aan zich voorbij laat gaan. Het bezorgde hem intern het imago van een man die niet te vertrouwen is. Daar betaalde hij deze week de prijs voor. 'Hij is een keizer zonder lijn, enkel met macht.'

'De jarenlange liefdeloosheid voor justitie heeft veel schade aangericht'

De wereld leerde hem kennen als het gezicht van het onderzoek naar de bloedige aanslagen van 2016 in Brussel. Zeven jaar later wordt federaal procureur Frédéric Van Leeuw opnieuw geconfronteerd met terreur in het hart van de stad nadat een uitgewezen Tunesiër twee Zweedse voetbalsupporters heeft doodgeschoten. Van Leeuw maakt zich zorgen, zegt hij in een gesprek: over het uitgewoonde parket, oorlogswapens in de Brusselse straten en de impact van geopolitieke hoogspanning op een groeiende groep kwetsbare profielen. 'De situatie in Gaza leidt tot een groot gevoel van vernedering dat wij onderschatten.'

De schitterende schaarste van Hermès

Het meer dan 200 jaar oude luxehuis Hermès gaf deze week alle concurrenten het nakijken. Een verkoop die de verwachtingen overtrof, gaf de beurskoers een boost. En dat terwijl de Chinese honger naar luxe fel gestild is en de liefhebbers van blingbling even op de pauzeknop duwen. Wat is het geheim van Hermès? 'Het is geen handtas, het is een investering.'

'Met Materialise kunnen we de wereld veranderen'

Het Leuvense Materialise is een wereldspeler in 3D-printing. Na 33 jaar geeft oprichter en CEO Fried Vancraen de fakkel door. Hij doet dat aan de vrouw die de boomende medische afdeling leidt, Brigitte de Vet. Een dubbelgesprek over beter longtumoren behandelen dankzij Materialise, efficiëntere warmtepompen uit de 3D-printer en het belang van 'big hairy audacious goals'. 'Met Materialise kunnen we enorme besparingen boeken in de gezondheidszorg.'

Big oil op overnamepad

De oliesector verkeert in grote opwinding door twee recente megadeals: Chevron legde 53 miljard dollar op tafel voor Hess, rivaal ExxonMobil nam de schaliegasproducent Pioneer Natural Resources over. De Amerikaanse spelers zetten duidelijk in op fossiel in een wereld die evolueert naar hernieuwbare energie. Wat betekent dat voor beleggers?

Fatih Birol, de topman van het Internationaal Energieagentschap, ziet er een manoeuvre in, zegt hij in een zeldzaam gesprek. 'Ze zetten hun geld erop in dat Europa het doel van een nettonuluitstoot tegen 2050 niet zal halen.'

Thomas Leysen wordt curator

Thomas Leysen is niet alleen voorzitter van miljardenbedrijven als de metaalverwerker Umicore, de uitgever Mediahuis en de chemiereus DSM. Als kunstliefhebber zit hij de Vlaamse topstukkenraad voor, de instelling die oordeelt of kunstwerken door hun waarde in Vlaanderen moeten blijven. Uit meer dan duizend werken stelde Leysen in samenwerking met Ben van Beneden (ex-Rubenshuis) een niet te missen expo samen. Hoe ging hij te werk? 'Schoonheid was een belangrijk criterium, net als ontroering.'

Getest | 'Private Hotel' in Zuid-Frankrijk van Brusselse ondernemers

Sabato, ten slotte, is te gast in een privéhotel. Een royale vakantiewoning met zwembad, een minibar met Ruinart-champagne en een amfitheater voor openluchtcinema: deze villa in het Zuid-Franse Gordes heeft het allemaal. Mét hotelservice. 'Ons publiek wil niet elke dag boodschappen doen, koken of afwassen. Een privéchef en butler zijn standaard inbegrepen.'

