De must-reads van het weekend

12 miljoen euro. Zoveel krijgt Ilham Kadri voor haar inspanningen om Solvay in twee – hopelijk beter renderende – bedrijven op te splitsen. Is dat de juiste manier om een CEO te belonen?

Schermvullende weergave ©BELGA

Hoeveel is een CEO waard? Het debat werd deze week opnieuw geopend door de monsterbonus voor Ilham Kadri, de topvrouw van het beursgenoteerde Solvay. De maatschappelijke ophef over zo’n forse beloning is altijd groot, maar in de directiekamer heerst een andere logica. ‘Een miljoenenbonus kan gerechtvaardigd zijn, zolang er maar extra waarde is voor de aandeelhouder. Maar hier wordt de huid van de beer verkocht vooraleer hij geschoten is.’

Schermvullende weergave ©Wolfgang Schwan

‘We moeten de Palestijnen duidelijk maken dat het onze Joodse plicht is om hier te blijven’

Wie het escalerende geweld tussen Israël en de Palestijnen wil begrijpen, moet naar de Westelijke Jordaanoever. Reporter Henk Dheedene gaat er op bezoek bij Joodse kolonisten, die intussen met meer dan een half miljoen zijn. Ze hebben zich illegaal in het Palestijnse gebied gevestigd en verdedigen hun plek met hand en tand. Terwijl de Gazastrook zwaar gebombardeerd in een poging de terreurgroep Hamas uit te roeien, patrouilleren de kolonisten met geweren rond de kibboets. ‘Het is hier het Wilde Westen geworden.’

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Justitieminister Paul Van Tigchelt: ‘Het wordt eerst erger voor het beter wordt’

Hij heeft een verleden als drugsmagistraat en bij OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse. Na het ontslag van Vincent Van Quickenborne is Paul Van Tigchelt plots minister van Justitie voor Open VLD. Hij krijgt meteen escalerend drugsgeweld op zijn bord, met de overval op een douanedepot in de Antwerpse haven. ‘We krijgen signalen dat criminelen op zoek gaan naar beïnvloedbare studenten die de cursus havenmanagement volgen.’

Schermvullende weergave ©Kommersant

Goudprijs op zucht van record. Kan je er dan nog munt uit slaan?

De geopolitieke spanningen, van Gaza tot Oekraïne, drijven de prijs van goud – traditioneel een veilige haven – op. Onze Beleggen-redactie gidst u door goud als investering, van munten en staven tot trackers.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Christian Teunissen (Xior), de gulzige kotbaas die zich verslikte in torenhoge ambities

Christian Teunissen – bijnaam: de grootste kotbaas van Europa – bouwde met veel gusto en een gewaagde overname een beursgenoteerd miljardenbedrijf uit. Vandaag betaalt de wonderboy de prijs voor zijn met schulden gefinancierde kotenimperium. De koers neemt een diepe duik, koten gaan noodgedwongen in de uitverkoop. Ondernemen-redacteur Lukas Vanacker schetst een portret. ‘We komen hier sterker uit.’

Schermvullende weergave ©Shutterstock

10 slimme (en goedkopere) alternatieven voor iconische wijnen

Sabato, ten slotte, vult de wijnkelder aan. Een Barolo Monfortino 2015 van Giacomo Conterno? Zo'n 1.200 euro per fles. Of een Mersault 2020 van Coche Dury? 1.150 euro. Topwijnen worden onbetaalbaar. Recensent Jan Scheidtweiler weet raad: hij zoekt slimme alternatieven in de wijnwinkel. ‘Deze Zuid-Afrikaanse chardonnay van 25 euro heeft een jaar op bourgognevaten gelegen en heeft diezelfde romige, zachte smaak.’

Schermvullende weergave ©Getty Images

Vijf keer cultuur die u niet mag missen: van Rothko tot Die Fledermaus