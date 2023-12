De must-reads van het weekend

Plots stond er een krantenbesteller op die de helft goedkoper is dan Bpost. Hoe kan dat?

We gingen mee in het spoor van een bezorger van Bpost en een van PPP. Het beursgenoteerde overheidsbedrijf en de private distributeur dongen beide mee naar het krantencontract, dat meer dan waarschijnlijk geschrapt wordt. Maar was de kandidatuur van het veel kleinere PPP wel realistisch? En werken de postbodes straks als goedkope zelfstandigen? ‘Soms komen er vijftien bezorgers niet opdagen, dan is het alle hens aan dek.’

‘Wij beslissen niet over Russische sancties, dus ik hoef niet constant over mijn schouder te kijken’

Ze beheert liefst 35.000 miljard euro aan transacties. Als hoofd van Euroclear is de West-Vlaamse Lieve Mostrey een van de cruciale bewakers van het internationaal financieel verkeer. Haar doorgaans voorspelbare, wat steriele professionele wereld werd plots volatiel en emotioneel na de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022. De door sancties bevroren miljarden aan Russische deviezen vallen nu ook onder haar controle. In een zeldzaam gesprek blikt Mostrey, die volgende lente stopt, terug. ‘De Russen zijn bijzonder creatief in maatregelen die hun bevolking de sancties minder doen voelen.’

Bouwshift lokt rush op plattelandsgrond uit

Een derde van Vlaanderen is bebouwd, verhard of bewerkt. Na jaren gepalaver stemde de Vlaamse regering dit voorjaar in met de bouwshift, de omslag die het ruimtegebruik moet intomen. Uit een doorgedreven analyse van onze datajournalisten blijkt dat de rush nog versnelde in de regio’s waar wel nog veel open ruimte is. Nergens wordt er zoveel maagdelijke ruimte aangesneden als in de Westhoek. Ontdek in dit interactieve artikel hoeveel open ruimte uw gemeente nog ontwikkelt.

Eén jaar ChatGPT: wat brengt de tweede akte van de grote AI-show?

Een jaar geleden veroverde de slimme maar hallucinerende chatbot ChatGPT alle kantoren en menig familiefeestje. Big tech sprong razendsnel op de AI-wagen en kreeg een gigantische boost. In een jaar tijd zette allerlei software die zelf muziek, illustraties en verhalen genereert gigantische stappen. Techredacteuren Ben Serrure en Roland Legrand schetsen die grotendeels onzichtbare revolutie. ‘Nu gaat AI echt renderen. Het zal opduiken in uw dagelijks werk en ook in de fysieke wereld.’

Scoren bij Gault&Millau. Twee chef-koks vertellen hoe ze dat doen

De gastronomisch gids Gault&Millau beloonde deze week twee uitersten: chefs die koken met veel geld en jong geweld dat het met weinig middelen probeert te doen. Maxime Collard (La Table de Maxime) kookt in het Ardense Our met ree en noordzeekrab in een complex van luxueuze gîtes met hotel. Jakub Blogowski (Soixante) doet het in Antwerpen met een ploeg van zes, groenten uit Ranst en beperkte openingsuren. Redacteur Rik Van Puymbroeck ging aan tafel. ‘Ik heb een mes, een klopper en een vork laten tatoeëren.’

Professor Marc De Vos: ‘Europa is in recordtempo een federale staat aan het worden’

Wat voor Europa willen we? We spreken er veel te weinig over, terwijl Europa over de vezels van ons dagelijks leven beslist en steeds vaker moet proberen mee te surfen op de grote golven van de geopolitiek. Professor sociaal recht en voormalig decaan Marc De Vos zwengelt het debat aan met een boek. ‘Europa is een échte grootmacht aan het worden. Daar horen veiligheid, grenzenbeleid en een leger bij.’

Vijf keer cultuur die u niet mag missen: van Frank Zappa tot Onder Vrienden

De cultuurredactie van De Tijd tipt wekelijks haar favorieten. Welke expo moet u gezien hebben? Bij welk boek kunt u op zondag wegdromen? Toch nog snel tickets bestellen voor die ene voorstelling dit weekend? U leest het hier.

Pimp je skivakantie in Frankrijk met deze must-do tips