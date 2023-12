De must-reads van het weekend

Ex-FNG-topman Dieter Penninckx, verwikkeld in een gerechtelijk onderzoek naar wanpraktijken bij de gevallen retailgroep, treedt naar buiten met een boek over zijn persoonlijke traject als ondernemer.

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

In het kader van het onderzoek zat Penninckx eerder al 40 dagen in de cel. Nu jaagt het gerecht op de miljoenen die hij verdiende aan de verkoop van de voetbalclub KV Mechelen. De schuldenberg die FNG achterlaat, bedraagt honderden miljoenen. Penninckx is intussen weer aan de slag als businesscoach. En hij brengt een boek uit ‘om de dingen een plaats te geven’. Onze journalisten Stephanie De Smedt en Jens Cardinaels ontmoetten de gevallen topman, die hunkert naar rehabilitatie en de schuld vooral bij anderen legt. ‘Ik kan dit geen vijf of tien jaar van mijn leven laten bepalen.’

Schermvullende weergave

De comeback van Kaaiman

Vandaag maakt Kaaiman, onze vlijmscherpe columnist, zijn comeback. Tot de verkiezingen laat hij zijn bijtende blik over de politieke actualiteit gaan. ‘Over Noord-Korea de komende maanden meer.’

Schermvullende weergave Swen Vincke. ©EPA-EFE

Belg Swen Vincke wint topaward voor beste game met 'Baldur's Gate 3'

De Kortrijkse ondernemer Swen Vincke bouwde met Larian een uiterst succesvolle gamingstudio uit. In de niche van roleplayinggames is hij wereldtop. In LA kaapte hij zopas de belangrijkste prijzen weg op de ‘Oscars voor de game-industrie’. Techredacteur Wim De Preter schetst een portret van de ondernemer die als kind met klierkoorts leerde programmeren, het op een gegeven moment met drie medewerkers moest doen en vandaag een multinational met 100 miljoen euro omzet runt. ‘Hij is een doorzetter.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

De betere boeken van 2023 volgens de redactie van De Tijd

Het is een mooie eindejaarstraditie: net voor kerst gunt de redactie van De Tijd u een blik in haar boekenkast. Welke uitgaven uit 2023 vinden onze redacteurs de moeite waard? Lees hier onze selectie fictie, van Tommy Wieringa tot Zadie Smith, of duik in de beste non-fictie: van de miljoenenbusiness achter American football tot de ontwrichtende economische impact van artificiële intelligentie.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

'15-jarigen wegzetten als een verloren generatie is geen optie'

Heeft het onderwijs een verloren generatie gekweekt? Het internationale PISA-onderzoek dat deze week verontrustend slechte resultaten presenteerde voor onze 15-jarigen insinueert van wel. Een groeiende groep leerlingen heeft moeite met het begrijpen van een bijsluiter of het berekenen van de oppervlakte. Straks stromen ze de arbeidsmarkt in. Als vogels voor de kat? ‘De school alleen kan dit niet rechttrekken.’

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Nadia Calviño komt als eerste vrouw aan hoofd van Europese Investeringsbank

Nadia Calviño gaat straks de Europese Investeringsbank leiden. De Spaanse minister van Financiën troefde de Deense Eurocommissaris Margrethe Vestager af. Calviño komt op een cruciale positie om de miljarden voor Oekraïne en de Europese energietransitie in goede banen te leiden. Vorig jaar investeerde de EIB 75 miljard euro. Portret van een veeleisende technocrate met een warme kant.

Schermvullende weergave ©Max Burkhalter

Mark Rothko | Van overzichtsexpo in Parijs tot kapel in Houston