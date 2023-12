De must-reads van het weekend

Van een reportage over de goldrush in olierijk Guyana tot een gesprek met de wetenschapster achter Ozempic: in een extra lang kerstweekend blikken we terug op een uiterst boeiend jaar.

Het was hét ondernemersverhaal van het jaar: de ontknoping van de strijd om rederij Euronav. De Antwerpse familie Saverys ging tot het uiterste om de Noorse miljardair John Fredriksen te dwarsbomen in zijn poging het tankerbedrijf in te lijven en zo de grootste olievloot ter wereld te bouwen. Redacteuren Marie Van Oost en Piet Depuydt reconstrueren de uitputtingsslag, waarvoor de Saverysen diep in de buidel moesten tasten. ‘Dit lukt jullie nooit.’

De nieuwe realiteit van techondernemer Felix Van de Maele

Met Collibra leidt Felix Van de Maele een van de Belgische techparels, in 2021 nog gewaardeerd op meer dan 5 miljard. Vanuit New York bouwt hij het Brusselse bedrijf verder uit tot hofleverancier van databeheer aan topbedrijven. Dit jaar belandde hij - met dank aan de snel stijgende rente - plots in een ander tijdperk: van hypergroei naar ‘softwarerecessie’. Opeens werd elke cent omgedraaid. ‘Je moet een andere leider zijn. Opeens moet je ‘neen’ zeggen.’

Lotte Bjerre Knudsen, de vrouw die de Ozempic-revolutie ontketende

De stormloop op dieetprik Ozempic bereikte het afgelopen jaar een hoogtepunt. Producent Novo Nordisk groeide uit tot het waardevolste bedrijf van Europa, in verschillende landen – ook in België – probeerde de overheid het gebruik te beperken tot wie het écht nodig heeft. We spreken de vrouw die de mirakelstof ontdekte, de Deense wetenschapsters Lotte Bjerre Knudsen. De route naar Ozempic was allesbehalve vanzelfsprekend, zo blijkt. ‘Ik kwam terug uit zwangerschapsverlof en mijn lab was leeg.’

Wanhoop in de Wetstraat

Ook politiek was het een woelig jaar, waarin vooral de centrumpartijen klappen kregen. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stapte op, liberaal vicepremier Vincent Van Quickenborne ook, Groen flirtte in sommige peilingen met de kiesdrempel en CD&V zocht inspiratie bij een artificieel gegenereerde Jean-Luc Dehaene, de in 2014 overleden ex-premier. Kan het centrum zich nog heruitvinden of is de politiek overgeleverd aan de extremen? ‘Het kan alleen lukken als meerdere partijen bereid zijn op te gaan in een groter geheel.’

‘Guyana heeft met deze olievoorraad de jackpot gewonnen’

Plots bleek een van de armste landen van Zuid-Amerika de snelst groeiende economie van de wereld. Sinds de ontdekking van de grootste nieuwe olievoorraad in decennia, is in Guyana een ware goldrush aan de gang. Redacteur Matthias Verbergt trekt naar de tropen en ontdekt er de lokroep van ExxonMobil, de oorlogstrom van buurland Venezuela, een gestaag stijgende zeespiegel en een bevolking die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. ‘Guyana heeft de jackpot gewonnen. Dat is nooit goed.’

‘Als we in de rechtbank nu niet van Google winnen, is de wetgeving failliet’

Ze was in de running voor de positie van ‘chief economist’ van de EU, een topjob bij de regulator die waakt over bedrijven die te machtig worden. De koffers van Yale-professor Fiona Scott Morton stonden klaar, tot Frankrijk haar wipte wegens ‘te Amerikaans’. In een exclusief gesprek blikt Scott Morton terug op die teleurstelling en op de uiterst belangrijke juridische strijd die rechters aan het voeren zijn tegen Google en co. ‘Het gerecht gaat traag, big tech heel snel.’

‘Werken is de beste manier om met verdriet om te gaan’

De beste chef van het land neemt afscheid van het Hof van Cleve. Peter Goossens – drie Michelinsterren, 19,5 op 20 bij Gault&Millau – vertelt nog één keer. Over zelf de gordijnen in het restaurant recht hangen, zijn kast vol Japanse kookboeken en zijn hemden, geschikt op kleur en motief. ‘Gisteren heb ik nog een saus teruggestuurd. Aan één lepel had ik genoeg om te weten dat de fond was ingekookt.’

Belgische schuimwijn | Ook bij jou op tafel met kerst?

Sabato, ten slotte, proeft Belgische schuimwijn. Een goed alternatief voor champagne? We gaan langs bij schuimwijnmaker Cruysem in de Vlaamse Ardennen.

