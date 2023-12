De must-reads van het weekend

Aan de vooravond van de jaarovergang nemen we u mee naar Oekraïne. En naar Plopsaland.

Verslaggever Henk Dheedene trekt door een verscheurd land. Hij ziet hoe de vermoeidheid na 18 maanden strijd soldaten sloopt en hoe de nachttrein discreet zwaargewonde militairen naar het station van Kiev vervoert. De zo geroemde veerkracht van de Oekraïners lijkt gebroken, en de twijfel in het Westen over de steun helpt niet. 'Poetin heeft bloed geroken.'

'De ambities met windenergie zijn zo groot dat de industrie niet kan volgen'

De windenergiesector ging door een zwaar jaar: de stijgende rente deed spelers als Orsted en Vestia op hun grondvesten daveren. In die context kon manager Nathalie Oosterlinck de vijf zeeparken van het Belgische Parkwind, een onderdeel van Colruyt, voor 1,6 miljard inlijven bij het Japanse Jera. Oosterlinck is optimistisch over de toekomst. 'De Noordzee kan het powerhouse van Europa worden', zegt ze in een gesprek.

Wat wil de N-VA met het Vlaams Belang?

De N-VA wil in 2024 naar de kiezer trekken met een verhaal voor Vlaamse welvaart, en anti-Vivaldi. Maar de vraag die iedereen zich stelt, gaat over het Vlaams Belang: zullen de Vlaams-nationalisten de verleiding kunnen weerstaan om met de Vlaamse radicalen in zee te gaan? 'Als de N-VA federaal buitenspel wordt gezet, is een Vlaamse coalitie met het Vlaams Belang het logische plan B.'

Big tech beheerst de beurzen ook in 2024

Na een recordjaar op Wall Street - in contrast met de uiterst vlakke prestaties van de Brusselse beurs - blikt redacteur Beleggen Ellen Vermorgen vooruit. Wat brengt 2024 voor beleggers? 'We zien de bovengemiddelde prestaties van big tech gewoon doorgaan.'

Chinese droomwagens

Wordt 2024 het jaar van de Europese doorbraak van BYD, de Chinese autobouwer? Met de Vlaamse premie voor goedkope elektrische wagens als laatste duwtje in de rug zijn alle voortekenen gunstig. In januari komt het model Seal Uop de markt, de Tesla-look­alike waarmee de Chinezen de bedrijfswagenmarkt willen veroveren. De belangstelling is groot, blijkt in de showroom van de Hasseltse dealer Paesmans. 'Je krijgt hier wel heel veel auto voor je geld.'

'Ik ben niet snel onder de indruk'

Melissa Depraetere werd voorzitter van Vooruit tegen wil en dank. Golden Boy Conner Rousseau stapte op na racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken in een dronken nacht. Tijdens een wandeling met reporter Rik Van Puymbroeck laat Depraetere - een arbeiderskind, al koketteert ze daar niet mee - zien dat ze meer is dan een stand-in. 'Over cultuur moeten wij het niet hebben. Onze focus is koopkracht, zorg en onderwijs.'

Een rollercoaster van een jaar voor Plopsaland

Het ontslag van Steve Van den Kerkhof als CEO van Plopsa jaagde een schokgolf door de pretparksector en het bedrijfsleven. Nooit eerder had het vertrek van een manager zo'n diepe maatschappelijke impact. Van den Kerkhof haalde fabelachtige resultaten, maar dwong ze af met een pestbeleid, bleek uit onderzoek door De Tijd. Bij Plopsa is het sindsdien zoeken naar een nieuw evenwicht. Is er echt iets veranderd bij het 'Vlaamse Disney'? 'Iedereen beseft dat de cijfers uit de tijd van Steve vandaag onmogelijk zijn.'