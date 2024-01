De must-reads van het weekend

Wateroverlast en straks ook vrieskou. De klimaatproblematiek heeft de start van het nieuwe jaar zeker niet gemist.

Extremer weer, strenge milieu- en vergunningsregels, geopolitieke spanningen en getergde boeren. Gabrielle Kalkwijk en Hannelore Raes navigeren hun familiale miljardenbedrijven Ardo en Agristo door de storm. ‘Zo erg hebben we het nog nooit gezien.’

Drie maanden na het begin van de oorlog in Gaza brengt journalist Lieve Dierckx een diepgaand portret van de Palestijnse beweging Hamas. De eliminatie van haar kopstuk sterkte Israël in zijn overtuiging dat het de organisatie kan ‘vernietigen’. ‘Maar zolang er geen Palestijnse staat is, kan je niet om Hamas heen.’

Succesvol in de drie Grote Rondes, architect van een spaak gelopen superfusie met het team van Patrick Lefevere én verguisd brein achter een geplande revolutie in zijn sport. Richard Plugge, de teambaas van Visma-Lease a Bike, is meer dan ooit dé machtsfactor in het wielrennen. ‘De mediabedrijven lachen zich dood met hoe de koers zich opstelt.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

De toekomst voor de diamantindustrie of een monster van Frankenstein dat de sector onderuithaalt? Traditionele spelers in de diamantsector zijn nerveuzer dan ooit nu stenen die in een lab worden gemaakt massaal doorbreken. ‘Wie zich hier niet op heeft voorbereid, gaat in grote problemen komen.’

Als kind droomde Karen Donders ervan nieuwslezeres te worden bij VTM, vandaag heeft ze een directiefunctie bij de VRT. Maar in 2023 werd ze ook weduwe. Reporter Rik Van Puymbroeck praat met een mediatopvrouw die vorig jaar terugviel op de fundamenten van haar leven.

48 cultuurtips over expo’s, theater, films, concerten, boeken en streaming voor een goed begin van het jaar.

