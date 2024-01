De must-reads van het weekend

Decennialang stond luchtvaartmaatschappij Boeing voor Amerikaanse ingenieurskwaliteit. Na twee crashes en een paneel dat loskwam bij het opstijgen ligt die reputatie helemaal aan diggelen.

Schermvullende weergave ©via REUTERS

‘If it’s not Boeing, I’m not going’: je kan online nog altijd pins, koffiebekers en T-shirts kopen bedrukt met de slogan waarop de Amerikaanse vliegtuigbouwer prat ging. Vandaag is het alle hens aan dek om de crisis te bezweren nadat passagiers van een 737 MAX 9 de schrik van hun leven doormaakten door een flapperend paneel dat bij het opstijgen een gapend gat blootlegde. Een andere variant van de 737 MAX maakte eerder twee dodelijke crashes. De beurskoers nam deze week een forse duik. Komt het nog goed met Boeing? ‘De nieuwe cultuur op het ritme van Wall Street was de voedingsbodem voor fouten zoals die met de MAX.’

Schermvullende weergave ©JONAS LAMPENS

Ze was de eerste buitenlandchef van de EU en leidt vandaag het prestigieuze Europacollege in Brugge. In een exclusief gesprek wijst Federica Mogherini op het almaar toenemende belang van Europa, of we dat nu willen of niet. ‘Als Hoge Vertegenwoordiger was ik vooral bezig uit te leggen waarom het Europese standpunt relevant was.’ Vandaag is dat anders en kijken we bij elke crisis naar ‘Brussel’, zegt de Italiaanse. ‘Stel je de Russische invasie voor zonder de EU of de NAVO.’

Schermvullende weergave ©AFP

CES Las Vegas is de belangrijkste tech- en gadgetbeurs ter wereld. Hypes - alles tussen AI en de metaverse - worden er geboren, trends - van smartphone tot huisrobot - gezet. Techredacteur Ben Serrure ging langs bij enkele Belgische ondernemers die zich even in de etalage van de wereld konden tonen. ‘Je betaalt een arm, een been en een lever om hier te mogen zijn. Maar de return is heel snel en meetbaar.’

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Bart De Wever staat voor het jaar van de waarheid. Als voorzitter van N-VA - nog altijd de grootste partij van Vlaanderen - zal dit verkiezingsjaar uitwijzen of hij in zijn politieke levensmissie kan slagen: aan tafel gaan met zijn nemesis, PS-baas Paul Magnette, en die staatshervorming forceren. Of gaat hij toch praten met de nieuwe Vlaamse radicalen, het sterk peilende Vlaams Belang. ‘Ik weet wat er gebeurt als de kiezer uit woede voor de extremen stemt.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Kan de belegger de beurs kloppen? De almaar populairdere passieve trackers, die automatisch een productenkorf volgen, doen uitschijnen van niet. Maar de Belgische fondsenbeheerders, die actief naar Belgische aandelen speuren, klopten het afgelopen jaar de Bel20, zo ontdekte onze redactie. Wie scoorde het hoogst?

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

Hij studeerde fysica om de wereld te begrijpen en richtte een snelgroeiend roboticabedrijf op. Meer dan ondernemer is Jonathan Berte een lezer, een denker en een wroeter. Hij leidt interviewer Rik Van Puymbroeck door zijn wondere wereld van chatbots, ufo’s en spiritualiteit. ‘Tools worden sterker, maar de mens wordt niet wijzer.’

Schermvullende weergave ©Getty Images