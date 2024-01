De must-reads van het weekend

De grillen van de Tiktokeconomie: mond-aan-mondreclame op miljardenschaal maakt of kraakt merken

Het kan een splijtzwam worden in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en stagnerende productiviteit: meer of minder thuiswerk? Bij ArcelorMittal lokte een poging om het thuiswerk terug te schroeven zelfs een staking uit. Een gezaghebbende studie bracht deze week een ankerpunt: thuiswerk tast de productiviteit niet aan, maar drijft ze ook niet op. Hoe gaan bedrijven hiermee verder? ‘We hebben leren thuiswerken, nu moeten we inzetten op het kantoor 2.0.’

We spreken met Jan Moström, topman van LKAB, het bedrijf achter de grootste ondergrondse mijn van Europa. In het noorden van Zweden, in het dorpje Kiruna, verwerkt het tachtig procent van de Europese ijzererts. Maar diep in de grondlagen zit volgens LKAB de grootste voorraad van kostbare zeldzame aardmetalen verborgen van het Europese continent. Die zijn onontbeerlijk voor de groene transitie, maar ze ook ontginnen botst op belemmerende wetten, stroeve vergunningen en lokale rendierhoeders. ‘We kunnen wel allerlei doelstellingen formuleren over hoe we CO₂-neutraal moeten worden, maar als we de middelen niet hebben om daar te geraken, dan lukt het niet.’