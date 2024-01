De must-reads van het weekend

De gemiddelde huurprijs van het rusthuis breekt door de grens van 2.000 euro. Wordt onze oude dag stilaan onbetaalbaar?

Met een gemiddeld pensioen van zo’n 1.700 euro wordt de winter van ons leven wel heel duur, schrijft redacteur Pieter Blomme. De prijzen van de Vlaamse woonzorgcentra zijn in 2023 met 10 procent gestegen, de sterkste toename in vijf jaar. Het roept vragen op over de toegankelijkheid van zorg bij de snel vergrijzende bevolking: tegen 2030 heeft Vlaanderen er een half miljoen 65-plussers bij.

We lijsten ook de kosten van enkele alternatieven op, van thuiszorg tot een assistentieflat.

Netflix presenteerde deze week recordcijfers: 260 miljoen abonnees en een operationele winst van 1,4 miljard dollar. Liefst 14 miljard investeerde de streamingdienst in eigen producties. Daarvan komt een flink aantal uit Madrid. De zonnige Spaanse hoofdstad is dankzij de hongerige streamingreuzen uitgegroeid tot een waar Hollywood dat tv produceert voor de hele wereld. ‘Madrid is als een kameleon. Je kan je in Parijs, Buenos Aires of New York wanen.’ Of zelfs Moskou, zo blijkt.

Ze wordt straks CEO van een van de grootste ziekenhuizen van Europa. Willeke Dijkhoffz startte als verpleegkundige in de zorg, maar leidt vanaf april het Antwerpse Ziekenhuis aan de Stroom (ZAS), een megafusie met 10.000 medewerkers, onder wie 1.000 artsen, en 3.300 bedden. Hoe kijkt ze naar de toekomst van de zorg? ‘Als je me nu vraagt wat me wakker houdt, dan is het toch: hoe gaan we voor onze ouderen zorgen?’

Er ging een schokgolf door de industrie toen metaalverwerker Aurubis deze week opbiechtte dat 165 miljoen euro in rook opging na fraude met schrootafval. De almaar groeiende berg van afgedankte elektronica blijkt een goudmijn. Dat heeft ook de maffia ontdekt. ‘In één ton smartphones zit honderd keer meer goud dan in één ton gouderts.’

Hoewel het resultatenseizoen nog maar net begonnen is, maakt artificiële intelligentie (AI) ook dit jaar het verschil. Dat concludeert Beleggen-redacteur Christophe De Rijcke. ‘Voor wie geen AI-aandelen in portefeuille heeft, is het lijdzaam toekijken.’

De kleurrijke Dopperfles veroverde eerst de speelplaats, daarna de wereld. En toen ging het bedrijf ei zo na over de kop. Dat vertelt oprichter Merijn Everaarts in een gesprek. ‘Dat was een douchemomentje.’ Het bedrijf focust nu op groei in Europa. Zelf zette hij een stap terug. Maar na een sabbatical - ‘eigenlijk was het een vette burn-out’ - staat hij er weer als investeerder. Met een rotsvast geloof in een toekomst zonder wegwerpflessen.

