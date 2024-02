De must-reads van het weekend

Achter het rauwe en ongecoördineerde boerenprotest schuilt een pivoterend Europa dat van zijn miljardenstroom aan landbouwsubsidies een instrument voor de Green Deal heeft gemaakt.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Wie zal de boeren redden? De vraag dringt zich op na een week van blokkades, een brandende galg en oorverdovend protest. Wie de vraag wil beantwoorden, kan niet om Europa heen, schrijven redacteur Pieter Lambrecht en politiek journalist Daan Bleus. ‘Vandaag legt Europa boeren allerlei milieuregels op en zegt dan: trek uw plan.’

Voor de jonge varkensboerin Lies Bernaerts staat niet alleen haar bedrijf op het spel, maar ook de toekomst van haar kinderen. ‘Ik laat mijn manier van leven niet zomaar afpakken.’

Schermvullende weergave ©BELGA

Consultant Conner Rousseau: ‘Veel wannabe’s willen mij kopiëren’

Ex-Vooruit-voorzitter Conner Rousseau klust nu bij als consultant. Voor een volle zaal in Amsterdam vertelt hij over de strategie waarmee hij links in Vlaanderen weer op de kaart zette - tot hij zelf moest aftreden na racistische en vrouwonvriendelijke uitspraken tijdens een zatte nacht. ‘Ik was op zoek naar mijn muur van Trump, maar dan op links.’

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Inge Hofkens, leading lady van de grondstoffenindustrie

Als topvrouw van de Duitse metaalverwerker Aurubis, met sites in Olen en Beersel, zit Inge Hofkens in een sector die draait op het ritme van de wereldeconomie. Aurubis is een van de grootste koperverwerkers ter wereld. Elektrische auto’s en windmolens vreten steeds meer koper, nikkel is onontbeerlijk voor herlaadbare batterijen. Hofkens is hoofd van de internationale recyclagebusiness en ziet de wereldwijde jacht op cruciale materialen in alle hevigheid woeden. ‘Iedereen wil grondstoffen vandaag lokaal houden.’

Schermvullende weergave ©doc

Tekenfilmvarkentje dat miljarden genereert: Peppa Pig wordt 20

Peppa Pig, de populaire tekenfilm, wordt 20 jaar. Dat wordt gevierd met een bioscooprelease en een nieuw figuurtje. Portret van het grootste entertainmentmerk voor peuters, dat miljarden waard is.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Staatssecretaris Alexia Bertrand: ‘Onze begroting is ernstig’

Nog maar een jaar is Alexia Bertrand aan de slag als staatssecretaris. Ze erfde de portefeuille Begroting en stapte over van de MR naar de Vlaamse liberalen van Open VLD. In een gesprek met politiek redacteur Dieter Dujardin verdedigt ze het werk van haar Vivaldi-regering. ‘Misschien zwijgt de oppositie omdat ze weet dat wij ernstig begroten.’ En ze blikt vooruit naar de verkiezingen. ‘Bart De Wever (N-VA) moet mij eens uitleggen hoe hij de PS gaat overtuigen om in een minikabinet te stappen dat én zwaar bespaart én het confederalisme invoert. Bonne chance.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

De magie van EMDR-therapie

Klikkende vingers, trillende balletjes, ogen die heen en weer schieten: EMDR-therapie is ongelofelijk populair. Prins Harry verwerkte er de dood van zijn moeder Diana mee, het hielp comedian Philippe Geubels om zijn angsten van zich af te schudden. Hoe werkt de bizarre therapie die spectaculaire resultaten boekt?

Schermvullende weergave ©Eros Hoagland

Adam Driver speelt Enzo Ferrari: ‘Veel geracet als voorbereiding’