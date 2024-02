De must-reads van het weekend

Een miljard euro aan koekjes verkocht Lotus Bakeries het afgelopen jaar, en dat is slechts een voorlopig orgelpunt in de ambities van de speculoosbakker uit Lembeke.

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Redacteur Piet Depuydt duikt in de strategie van Lotus. De geboorte van het wereldmerk is te wijten aan een stukje toeval: een Amerikaanse vertegenwoordiger die in de ban raakte van het gekarameliseerde speculoosje en het bij de luchtvaartmaatschappijen aan de man bracht als snack bij de koffie. Zo begon Lotus de wereld rond te reizen. Dankzij het strategisch inzicht van topman en aandeelhouder Jan Boone - die niet te beroerd is om heilige huisjes te slopen en af en toe agressief de strijd met de concurrentie aan te gaan - werd de Oost-Vlaamse koekjesbakker een multinational met vestigingen in Zwitserland, Zuid-Afrika en de Amerikaanse staat South Carolina.

Schermvullende weergave

Dreigt de industrie uit Vlaanderen te vertrekken? Na eerdere zorgen over de materialengroep Umicore, die nog niet beslist heeft waar zijn nieuwe batterijrecyclagefabriek komt, is het nu alle hens aan dek om staalfabrikant ArcelorMittal te overtuigen zijn groene investeringen niet van Gent naar Duinkerke te versassen. Wat vermag een klein land met een kaduke begroting tegen de subsidierace die in Europa en bij uitbreiding de rest van de wereld woedt?

Schermvullende weergave ©Nina Schollaardt

Neen, de wereld is niet naar de knoppen. Dat zegt Hannah Ritchie, een zeldzame optimistische stem in het debat over de klimaatverandering. De jonge Schotse datawetenschapper doet dat bovendien onderbouwd en met veel strijdlust. ‘De wereld is verschrikkelijk én de wereld is enorm verbeterd.’

Schermvullende weergave ©Vesuvius Challenge/Cover Images

Een ‘tech bro’ uit Silicon Valley, drie nerds en een gesofisticeerd algoritme: samen slaagden ze in een uitdaging waarmee de wetenschap al decennialang worstelt. Ze ontcijferden een stukje van de papyrusrollen die verkoolden bij de uitbarsting van de Vesuvius. ‘Dit is een deur die na 2.000 jaar opengaat.’

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

Meer dan 150.000 Belgen gaan elk jaar op vakantie met Corendon. De Nederlandse aanbieder van pakketreizen naar het zuiden behoort in zijn thuismarkt tot de top drie van touroperators. We spreken CEO Gunay Uslu over een sector die boomt op de reislust die postcorona maar blijft pieken, maar ook worstelt met zijn weinig duurzame imago. Intussen geselt de klimaatverandering de traditionele zonbestemmingen. ‘We kijken ook naar meer noordelijk gelegen oorden.’

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Wie in de aanloop naar valentijn nog op zoek wil naar een partner, kan bijna niet om datingapps heen. Ons liefdesleven werd het afgelopen decennium grondig opgeschud door de opmars van Tinder en co. Toch slabakken ze op de beurs, en lijken gebruikers het swipen beu. Is het virtuele daten stilaan dood?

Schermvullende weergave ©Shutterstock