De must-reads van het weekend

In een zeldzaam interview legt Marine Le Pen, boegbeeld van het Franse Rassemblement Nationale, haarfijn uit waarom 2024 het jaar wordt waarin extreemrechts in Europa doorbreekt.

Schermvullende weergave Marine Le Pen. ©Hans Lucas via AFP

Chef politiek Jasper D'hoore en politiek journalist Wim Van de Velden ontmoeten Le Pen in Parijs in haar spartaanse kantoor in de Assemblée Nationale. Al twintig jaar probeert Le Pen extreemrechts in Frankrijk aan het bestuur te krijgen. Met president Emmanuel Macron die in 2027 verplicht afzwaait en het antimigratiesentiment dat op het hele Europese continent oplaait, heeft ze de wind in de zeilen. 'Ik vind mijn voorstellen heel redelijk. Volgens anderen zijn ze nu zelfs te soft.’

Schermvullende weergave Jensen Huang (Nvidia). ©Bloomberg

De miljardengok van Jensen Huang

Deze week wipte de Taiwanese chipmaker Nvidia even over Alphabet en Amazon: zo hard gaat het bedrijf op de beurs. Meer dan de helft van de honderd grootste Amerikaanse bedrijven heeft grafische kaarten, de cilinders van de AI-revolutie, bij Nvidia besteld. Een portret van Jensen Huang, de man die al 31 jaar CEO is van het bedrijf dat groot werd door gaming maar dankzij zijn grote gok op AI aan een stratosferische groei bezig is. 'Hij is keihard, scherp als een mes en heel veeleisend.'

Schermvullende weergave Bernard Thiers (Unilin). ©ID / Christophe De Muynck

'De prijs van energie bepaalt waar we een nieuwe fabriek bouwen'

Na exact veertig jaar zet Bernard Thiers een punt achter zijn carrière bij de specialist in vloer-, isolatie- en houtplaten Unilin. Het West-Vlaamse familiebedrijf groeide uit tot een internationale miljardenspeler, die in 2005 deels verkocht werd aan het Amerikaanse Mohawk. Vanuit die unieke positie neemt Thiers afscheid met enige zorgen: hij is somber over de toekomst van de Europese maakindustrie. Vooral de door Europa afgedwongen razendsnelle groene transitie dreigen we duur te betalen. 'Straks zitten we in Europa met superperformante, duurzame fabrieken die te dure producten maken.'

Schermvullende weergave Schrijfster Maja Wolny.

Schrijfster Maja Wolny: 'Veel Russen zien in Poetin niet alleen een mens'

De Russische invasie van Oekraïne - straks twee jaar geleden - verraste ook de Pools-Vlaamse schrijfster Maja Wolny. De oorlog maakte haar erg bang, toch stapte ze op de trein naar Rusland. In gesprek met journalist Rik Van Puymbroeck vertelt ze over haar indrukken tijdens die wekenlange treinreizen. Ze leerde de Russen nog beter kennen. 'Ze zijn altijd voorbereid op een worstcasescenario, in het Westen is men dat niet.'

Schermvullende weergave ©Getty Images

Brusselse plantherkenning moet iconische monarchvlinder redden

Elk jaar trekt de monarch­vlinder verspreid over meerdere generaties duizenden kilometers ver, van Mexico tot Canada en terug. Maar door droogte en pesticidegebruik heeft de cruciale bestuiver het moeilijk. Het Belgische AI-bedrijf Radix wil helpen. 'Met AI kan je de kennis van een gespecialiseerde bioloog op grote schaal toepassen.'

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Eerste hulp bij hypotheek

Op zoek naar een woning en worstelend met de hoge rente? Onze redactie legt uit hoe u aan het interessantste tarief raakt.

Schermvullende weergave ©Courtesy of Bistro Julien

Exit dashi, enter pithivier: de klassieke Franse keuken is terug