De must-reads van het weekend

Twee jaar na de Russische invasie in Oekraïne dringt een ongemakkelijke vaststelling zich op: Europa moet zich dringend voorbereiden op een jarenlange oorlog aan zijn grenzen, en een niet-aflatende honger naar wapens en munitie.

Schermvullende weergave ©Gert Jochems

Is Europa wel in staat zichzelf te verdedigen? De defensie-industrie is ingedommeld, en de centen en het beleid zijn versnipperd, schrijft redacteur Henk Dheedene. Dat baart zorgen. 'Noord-Korea produceert meer granaten dan de hele EU samen.'

Schermvullende weergave ©saskia vanderstichele

'Een 32 urenwerkweek? Die luxe hebben we in dit land niet'

Het beeld van Vooruit als een partij waar racisme aan blijft kleven, wil maar niet weggaan. Voorzitster Melissa Depraetere, die Conner Rousseau opvolgde na beledigende dronken praat over onder andere Roma, moet nu aan de bak om Tom Meeuws uit de wind te zetten. Hij zou collega's in de Antwerpse gemeenteraad van vreemde origine op hun afkomst hebben gepakt. 'Elk incident is er een te veel', klinkt het in een interview. Maar: 'Ik ga mij niet in de hoek laten zetten omdat er twee mensen uit de bocht zijn gegaan.'

Schermvullende weergave

Vijf factoren die een bedrijf maken of kraken

Een zaak opstarten, geld ophalen, de eerste aanwerving of bij de bank aankloppen: het zijn cruciale momenten voor een ondernemer. Onder de vlag WAW! brengt De Tijd vanaf vandaag alle inzichten in die belangrijke stappen samen voor wie onderneemt. Vandaag delen zeven ondernemers hun ervaring over de factoren die een bedrijf kunnen maken of kraken. 'Focus op de hefbomen die waarde opleveren, en laat de rest even los.'

Schermvullende weergave ©ID/ Clara Evens

'Als dit lukt, hebben we voor duizenden jaren energie’

Halen we straks veilig en goedkoop kernenergie uit zeewater en lithium? Dankzij een start-upboom, miljardeninvesteringen en een oproep van OpenAI-topman Sam Altman lijkt kernfusie nabijer dan ooit. In een onderzoekscentrum in het Duitse Greifswald boeken wetenschappers veelbelovende doorbraken. ‘We moeten nu niet palaveren maar investeren.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

Relaas van een jaar zonder Michelinster | Vintage-eigenaars: 'Zouden ze al hebben begrepen dat we nog altijd top zijn?'

Als een sterrenchef een restaurant verlaat, trekt Michelin de bijhorende ster vaak in. Het overkwam het restaurant Vintage in Kontich. Wat voor de uitbaters volgde, was een jaar van kelderende reservaties, oplopende kosten, avonden met geen enkele gast en zelf de toiletten poetsen.

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

'Ik heb de energie niet meer om door te gaan'

Het was een opmerkelijke zin in het persbericht over het vertrek van CEO Gabrielle Kalkwijk bij de West-Vlaamse diepvriesgigant Ardo. Ze miste de energie die noodzakelijk is voor de job. Eerder gingen Liverpool-coach Jürgen Klopp en de CEO van H&M haar voor. Zijn CEO's kwetsbaarder? 'De job is zwaarder geworden.'

Schermvullende weergave ©Shutterstock

Honderd heroïsche reisbestemmingen