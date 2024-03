De must-reads van het weekend

Elk jaar krijgen duizenden Belgen te horen dat ze kanker hebben. Vaak gaat het om complexe tumoren. Zo’n uitdagende operatie vindt best plaats in een ziekenhuis met veel ervaring. Maar dat is vandaag lang niet altijd het geval.

Schermvullende weergave ©Ton Toemen / HH

Krijgen kankerpatiënten de best mogelijke zorg? Vandaag kan iedereen met kanker in bijna elk van de 103 Belgische ziekenhuizen worden behandeld, terwijl een operatie door een team met veel ervaring de overlevingskans serieus verhoogt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) beperkte al het aantal ziekenhuizen dat pancreas- en slokdarmtumoren mag opereren. En hij wil nog veel verder gaan. Maar die oefening verloopt niet zonder slag of stoot.

Schermvullende weergave ©katrijn van giel

De familiale schaduw boven de redding van Van Hool

De Antwerpse busbouwer Van Hool stevent af op een stevige reorganisatie. Achter het wankelende bedrijf gaat een breed vertakte familie schuil, die al drie generaties kibbelt over de macht. Die stammentwist wordt op scherp gezet nu het bedrijf het erg lastig heeft. Zal de familie aan één zeel kunnen trekken, een absolute noodzaak om het levenswerk te kunnen redden?

Schermvullende weergave ©Diego Franssens

‘Om de NAVO-norm te halen, kan je de grote vermogens aanspreken’

Bij haar aantreden moest defensieminister Ludivine Dedonder (PS) aan de slag met extremisme in het leger, na de soloactie van de geradicaliseerde Jürgen Conings. Vandaag moet ze met haar Europese collega’s overleggen over de oorlog in Oekraïne en wordt de druk om veel meer geld aan defensie te besteden stevig opgevoerd - niet het minst door de angst voor een herverkiezing van de NAVO-criticus Donald Trump als Amerikaans president. Hoe kijkt de Bergense naar de toekomst van het Belgisch leger, nu Frans president Emmanuel Macron pleit voor Europese boots on the ground? ‘Ik stap niet in een oorlogseconomie.’

Schermvullende weergave ©Centennial Bulb

Valt er geld te verdienen met spullen die een eeuwigheid meegaan?

Onze maakindustrie draait op een wegwerpeconomie. Spullen die versleten, stuk of uit de mode zijn worden vervangen door nieuw gerief. Europa wil daar paal en perk aan stellen, de uitdijende afvalberg moet dringend kleiner. Dat betekent dat producenten totaal anders moeten gaan denken. Want hoe verdien je nog aan een lamp als die 122 jaar lang blijft branden?

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Hoe een Vlaamse geurchip ten onder ging in een perfecte storm

Ze had tientallen miljoenen nodig om van een geniaal idee een rendabel bedrijf te maken: een chip die geuren kan herkennen en reproduceren, een soort van digitale neus. Midden in die kapitaalronde, gericht op investeerders uit Silicon Valley, legde corona alles lam. Voor Charlotte D’Hulst sloeg de American dream om in een nachtmerrie: haar bedrijf Yesse Technologies ging over de kop. Vandaag doet ze haar verhaal. ‘Ik heb zelf nog iedereen opgebeld bij wie we openstaande rekeningen hadden. Ik vind het belangrijk dat je zo’n moeilijke boodschap persoonlijk brengt. Ook dat is leiderschap.’

Schermvullende weergave ©Kris Vlegels

Sergio Herman is terug met exclusief nieuw restaurant PrivéPrivée