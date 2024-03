De must-reads van het weekend

Alexander De Croo trekt naar de verkiezingen met de hete adem van extreme partijen in zijn nek, terwijl zijn eigen Open VLD verpulvert in de peilingen.

Schermvullende weergave ©Photo News

Zijn missie om te bewijzen dat België wél werkt, blijkt niet uit het palmares van zijn regering. De pandemie maakte van hem een crisismanager en daarna gooide de PS de kont tegen de krib bij elke poging tot hervorming. Op het buitenlandse toneel schitterde De Croo wel, maar het maakte hem meteen kwetsbaar voor de oppositie, die hem verwijt uit eigenbelang een internationaal postje na te jagen. Politiek journalisten Dieter Dujardin en Jasper D’hoore maken de balans op van De Croo I. ‘Als de erfenis van De Croo is dat hij zijn partij in de gracht rijdt en het Vlaams Belang het grootste kiessucces ooit boekt, dan is dat om een maagzweer van te krijgen.’

Schermvullende weergave ©Bloomberg

Crypto op recordhoogte: definitieve doorbraak of is crash nabij?

Bitcoin scheert weer hoge toppen, ook andere cryptomunten als ether lijken helemaal terug. In het verleden werden die hoge pieken weleens gevolgd door diepe dalen. Is de comeback deze keer definitief? Techredacteur Roland Legrand spreekt met believers en haters.

Lees ook zeker onze praktische handleiding over het kopen en verkopen van bitcoin: hoe pak ik het aan? En hoe neem ik mijn winst in crypto?

Schermvullende weergave ©Debby Termonia

Pionieren met een implantaat van Onward: ‘Ik heb een stukje van mijn zelfstandigheid terug’

Na een zwaar verkeersongeval kon Julie Verlinden haar armen en benen niet meer bewegen. Ze kampte met extreme bloeddrukschommelingen, waardoor ze voortdurend het bewustzijn verloor. De jong archeologe kreeg van artsen enkel somber nieuws en spendeerde haar dagen futloos en starend naar het plafond. Vandaag heeft ze haar doctoraatsonderzoek hervat. Een implantaat van het Nederlands-Zwitserse bedrijf Onward gaf haar een stuk zelfstandigheid terug. ‘Ik vergeet nooit meer het gevoel dat door mijn lichaam stroomde op het moment dat de onderzoekers het device aanschakelden.’

Schermvullende weergave ©Kristof Vadino

De miljardenbusiness achter de family offices

Marc Coucke, Filip Balcaen en mevrouw D’Ieteren: het zijn maar enkele van de bekende ondernemers die hun vermogen hebben ondergebracht in een family office. Als investeerders zetten ze hun vermogen slim in als hefboom. De 73 belangrijkste familiale holdings zagen hun spaarpot de afgelopen tien jaar aangroeien tot 23 miljard, een verdriedubbeling. ‘Ze spelen een almaar belangrijkere rol in de financiering van bedrijven.’

Schermvullende weergave ©Jeffrey Torremans

Jongeren steeds massaler op TikTok: ‘Als ze geen connectie voelen met je merk, haken ze af’

TikTok is de nieuwe tv. Vooral jongeren spenderen steeds meer tijd aan de ultrakorte filmpjes die het Chinese platform onophoudelijk spuwt via zeer gepersonaliseerde algoritmes. Hoe kan je als bedrijf meesurfen op dat succes? ‘Met grote logo’s of slogans moet je niet afkomen.’

Schermvullende weergave ©siska vandecasteele

In dit interieur kijken dagelijks 400.000 mensen binnen