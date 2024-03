De must-reads van het weekend

Op de klimaattop van Dubai kondigden wereldleiders recent aan dat de globale nucleaire capaciteit tegen 2050 maal drie moet gaan. Zijn kerncentrales aan hun renaissance begonnen?

De crème de la crème van de nucleaire wereld zakt volgende week af naar Brussel op uitnodiging van Alexander De Croo. De premier leidt daar een belangrijke rondetafel over het vinden van die enorme nucleaire capaciteit, door het bouwen van nieuwe kerncentrales en de ontwikkeling van minireactoren - de zogenaamde SMR’s - waar veel opwinding rond is. Energieredacteur Tobe Steel duikt in de nucleaire toekomst. ‘In deze industrie gaat alles traag.’

Koen Geens: 'Er is geen alternatief voor de rechtsstaat'

Dagenlange foltering in een cel, gevangen die ‘als beesten’ gestapeld worden en Elon Musk die zich op X mengt in de discussie over de straf die voormalig Vlaams Belanger Dries Van Langenhove kreeg voor het faciliteren van racistische memes: justitie beleefde opnieuw een stormachtige week. Koen Geens, voormalig minister van Justitie, advocaat en parlementslid voor CD&V, neemt het in een interview op voor de rechtsstaat. ‘Ik zou graag zelf weerwerk geven op TikTok.’

Hoe 1 Thermote een plek veroverde tussen 30 Haspeslaghs

In de uiterst vruchtbare West-Vlaamse groentegordel bloeien verschillende familiebedrijven gespecialiseerd in diepvriesvoeding. De grootste is Ardo, een reus die door een fusie van verschillende telgen van het geslacht Haspeslagh kon uitgroeien tot een wereldspeler. Nadat het bedrijf onlangs zijn CEO Gabrielle Kalkwijk verloor, raakte deze week bekend dat een deel van de familie uitstapt. Voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf uit Ardooie komt er vreemd kapitaal, in de vorm van de mysterieuze Els Thermote, die aan haar uitstap uit heftruckmaker TVH zo’n 800 miljoen euro overhield en vandaag in duurzame landbouw investeert. Wat brengt de toekomst voor Ardo?

'De vraag is niet meer óf de robots komen, maar wanneer'

Een robot die een appel aanreikt, de was sorteert, een drankje maakt: sciencefiction of binnenkort dagelijkse praktijk? Verschillende techreuzen - van Tesla tot OpenAI - werken hard aan ‘humanoids’, robots die taken uitvoeren als een mens. We spreken erover met Francesco Nori, directeur robotica bij Google DeepMind. ‘Ik doe dit al twintig jaar, en dit zijn veruit de spannendste tijden.’

Hoogdagen voor de vogelspotter | ‘Eén boerenzwaluw maakt de lente wel’

De kraanvogel is er al, de tjiftjaf kwam vroeger dan verwacht en nu is het uitkijken naar vinken, grutto’s en goudplevieren. Journalist Rik Van Puymbroeck proeft de lente en leert vogelspotten. ‘Het Zwin is voor veel vogels een tankstation.’

Haal meer uit uw spaargeld met fondsen en trackers

Waar naartoe met uw spaargeld? Passief beleggen via trackers of toch kiezen voor fondsen die proberen beter te doen dan de markt? We zetten de kansen en valkuilen op een rij.

100 dagen solo door Europa in een oude 4x4