De must-reads van het weekend

Worden we straks allemaal meer dan honderd jaar oud, in topconditie bovendien?

Er stromen miljarden naar onderzoek om veroudering te vertragen en zelfs om te keren. Longevity is dé hype die investeerders als Amazon-oprichter Jeff Bezos en andere techmiljardairs aantrekt. Ze experimenteren met het balsemen van hersenen en transfusies met tienerbloed, en dromen van een antiverouderingspil. Een megalomane droom of de nieuwe realiteit?

Schermvullende weergave ©Filip Ysenbaert

Dat veel onderzoek nog in een pril stadium zit, weerhoudt gezondheidsfanaten niet te experimenteren. We spraken twee aanhangers van de longevity-lifestyle. ‘Vroeger was ik trots op mijn korte nachten, nu schaam ik mij ervoor.’

Schermvullende weergave ©ID/ Joren De Weerdt

Butlers, vakantiehuizen, een privéjet: honderden vermogende families laten zulke uitgaven en facturen betalen door een Belgische private stichting, zonder dat de volgende generaties daar schenkings- of erfbelastingen op moeten betalen. Uit onderzoek van De Tijd en L’Echo blijkt dat een op de vier van die Belgische stichtingen gebruikt wordt voor successieplanning, ook al moeten ze een ‘belangeloos doel’ nastreven. ‘Dit schurkt aan tegen wat de wet toelaat.’

Schermvullende weergave ©Tim Dirven

Hij was chef van de landmacht en moest met lede ogen aanzien hoe defensie een besparingspost werd. Vandaag is Marc Thys aan de slag als consultant in de bloeiende business van geopolitiek en strategisch advies. En klinkt de oproep om eindelijk 2 procent van het bruto binnenlands product aan militaire uitgaven te spenderen - zoals de NAVO vraagt - minder als geroep in de woestijn. ‘We worden als freeriders beschouwd.’

Schermvullende weergave ©Photo12 via AFP

De Estse premier Kaja Kallas heeft zich ontpopt als een belangrijke Europese influencer. Sinds de invasie in Oekraïne winnen de Baltische staten - die het Russische gevaar maar al te goed kennen - aan de oostelijke grenzen van de EU aan belang. Kallas is een van de aanjagers van de militaire renaissance. Dat heeft ook te maken met haar persoonlijke verhaal, vertelt ze aan Europajournalist Kris Van Haver. ‘In Estland weten we dat we kwetsbaar zijn.’

Schermvullende weergave ©jonas lampens

Achter het nakende faillissement van de busbouwer Van Hool schuilt een familie van acht takken die al dertig jaar ruziemaken. Dat zij niet tot een akkoord konden komen, bezegelde mee het lot van het bedrijf: ze communiceren al jaren enkel via hun advocaten. Had dat anders gekund? Kan je uit een conflict geraken waarin geld, emotie en vergiftigde relaties al decennialang sluimeren? ‘Het gaat bijna nooit alleen maar om geld.’

Schermvullende weergave ©Wouter Van Vooren

Eindelijk een elektrische auto gekocht? We gidsen u in acht stappen naar de juiste laadpaal voor uw wagen.

Schermvullende weergave ©ID/ Discovery Gerdes

Is bitcoin terug of toch een bubbel? Beleggenredacteur Ellen Vermogen strikt Tuur Demeester, een van de meest gevolgde cryptobeleggers, voor een gesprek. De 40-jarige drop-out cashte op de astronomische stijging van de cryptomunt, verkaste zeven jaar geleden naar Texas en heeft zijn professionele leven gewijd aan investeren en publiceren. ‘Mensen uit brede lagen van de bevolking ontdekken bitcoin voor wat het is: een verzekeringspolis.’

Schermvullende weergave ©Nicholas J.R. White