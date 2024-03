De must-reads van het weekend

Jaarlijks bezoeken 30 miljoen toeristen Venetië. Met een toegangsticket op drukke dagen wil de Italiaanse stad die stroom indammen. Of toch niet?

Reporter Rik Van Puymbroeck slentert door de gangetjes en passages van de Italiaanse stad aan het water, een van de meest iconische toeristische bestemmingen van de wereld. Alleen tijdens de pandemie werd Venetië wat rust gegund. Nu is de bezoekersstroom - 30 miljoen toeristen voor een stad die nog amper 50.000 inwoners telt - weer op volle kracht. Vanaf 25 april moeten dagtoeristen 5 euro inkom betalen. Zal dat soelaas brengen? 'Venetië is misschien een museum, maar het wordt steeds meer een dode stad.'

Zondag zit Vlaanderen collectief voor de buis voor de Ronde van Vlaanderen, 'de belangrijkste eendagskoers van de wereld'. Het zal zonder favoriet Wout van Aert zijn, want die kwam deze week lelijk ten val. Tomas Van den Spiegel, de ex-basketter die de zakelijke organisatie achter de Ronde leidt, vertelt over de uitdaging om van de sport die wereldberoemd is in Vlaanderen een internationale business te maken. 'De koers kan veiliger.'

Wie is er bang van de rijkentaks? Het debat over een vermogensbelasting is terug, met verschillende voorstellen van de linkse partijen om de meest vermogenden zwaarder te belasten. Maar tussen droom en daad staan praktische bezwaren in de weg, en het risico op kapitaalvlucht en perverse neveneffecten, schetst politiek redacteur Dieter Dujardin.

We spreken in Heidelberg met Jonas Andrulis, een ex-topper van Apple die vandaag het fel gehypete Aleph Alpha leidt. Het AI-bedrijf wil weerwerk bieden aan de Amerikaanse dominantie van big tech en haalde daarvoor recent een half miljard op bij onder andere Bosch, SAP en de familie boven de supermarktketen Lidl. Het bouwt daarmee bots voor bedrijven, maar de ambities rijken verder. 'Ik vind het belangrijk dat Europa sterk staat voor de toekomst. En dan zullen we meer moeten doen dan het Oktoberfest en het kasteel van Heidelberg promoten bij toeristen.'

Elke zichzelf respecterende ondernemer heeft vandaag een businesscoach, zo lijkt het wel. Ze zoeken met een coach naar handvatten om conflicten op te lossen, willen hun veerkracht verhogen of zoeken hulp om beter te slapen of te focussen. Al wordt de grens met therapie soms dun. 'Je loopt samen een traject, dan komt van alles naar boven.'

