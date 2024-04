De must reads van het weekend

Vergrijzing en lokale zorg, maar ook diversiteit, veiligheid en mobiliteit, werk en vrije tijd. Het zijn stuk voor stuk uitdagende thema's waarmee u in uw stad of gemeente geconfronteerd wordt.

Twee maand voor de Vlaamse stembusslag en een halfjaar voor de gemeenteraadsverkiezingen dook De Tijd in de data over wonen, werken, voorzieningen en investeringen . En wat blijkt? Terwijl de Vlaamse ruit verder opbloeit en Limburg een inhaalbeweging maakt, staan vooral West-Vlaamse gemeenten voor steeds grotere socio-economische uitdagingen.

'Het wordt wel heel persoonlijk: dit gaat ook over mij'. Groen-politica en federaal vice-premier Petra De Sutter zit al twee weken in haar maag met de anti-woke-campagne van het Vlaams Belang. Of hoe de eerste transgenderminister in Europa haar partij in een emotioneel gesprek in de markt zet als de enige die nog weerbaarheid durft te bieden aan het cultureel-identitaire verhaal.