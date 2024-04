De must-reads van het weekend

CM-voorzitter Luc Van Gorp zette het debat deze week op scherp door te pleiten voor euthanasie bij 'voltooid leven'. Ouderen huiveren voor een eenzaam verblijf in een onpersoonlijk en onderbemand woonzorgcentrum. De babyboomers die straks massaal tachtig worden, en nog veel ouder, willen ook in hun laatste levensjaren comfortabel en zelfstandig leven. Maar dan moet het beleid radicaal en snel op de schop.

Hij greep twee keer naast Van Hool, de Lierse busbouwer die deze week failliet ging. Maar Guido Dumarey betreurt vooral het gebrek aan interesse van het beleid om onze industrie te beschermen . 'Arm Vlaanderen.' In een gesprek legt de West-Vlaamse ondernemer, die bouwt aan een industriële groep van Turijn tot Engeland, uit waar het beleid op kan inzetten - en wat het moet laten. 'Ga er gewoon van uit dat een derde van de 15 miljoen auto’s die elk jaar verkocht worden in Europa, Chinees zullen zijn.'

Plus est en nous. Met die wervende slogan wilde Jan Jambon (N-VA) als Vlaams minister-president in ware jezuïetenstijl het gelijk van zijn partij bewijzen: Vlaanderen doet waar de federale regering faalt, namelijk een boomende regio efficiënt besturen. Vijf jaar later oogt de balans gemengd, schrijft politiek redacteur Daan Bleus. 'We moeten toegeven: hier zat meer in.'