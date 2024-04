De must-reads van het weekend

Op vijftig dagen van de verkiezingen strikken we de twee machtigste mannen van het land voor een dubbelinterview. Vinden Magnette en De Wever elkaar?

Uit het gesprek tussen Paul Magnette, leider van de Franstalige socialisten, en Bart De Wever, kopman van de Vlaams-nationalisten, blijkt vooral hoe diep het water tussen de twee is, hoe botsend de visies en hoe wrang de persoonlijke relaties. 'Ik hoop dat de Vlaamse kiezer op 9 juni basta la comedia zegt.'

Onder de motorkap van Tesla

Meer dan tienduizend ontslagen, een tegenvallende verkoop en klappen op de beurs: de Midas touch van Elon Musk, die met Tesla de elektrische auto naar de massa bracht én een van de rijkste mannen van de wereld werd, lijkt uitgewerkt. Bas Kurstjens, de journalist van De Tijd die ooit exclusief mocht rondwandelen in de Duitse Teslafabriek, kijkt onder de motorkap van de autobouwer. Is Tesla over haar top?

Marc Coucke: 'We doen geen exits, dat geeft rust'

Met liefst 43 bedrijven in portefeuille, van waterzuiveraar Ekopak tot zonnepanelenlegger Energyvision en hotels in Durbuy en Ibiza heeft ondernemer Marc Coucke een brede blik op bedrijven. Hoe kijkt de ondernemer die investeerder werd naar de wereld? 'Veel van onze jonge ondernemers hebben nog nooit inflatie meegemaakt.'

De Biënnale van Venetië, waar de vreemdeling thuis mag zijn

Het is een culturele hoogmis, met vet rood in de agenda's omkranst van liefhebbers: de Biënnale van Venetië. Chef cultuur Koen Van Boxem duikt in de editie die gewijd is aan de vreemdeling. Hij komt er een Oekraïense balletdanser tegen, Belgische reuzen en Egyptische rebellen. 'Dit voelt ongemakkelijk.'

Delphine Heenen: 'Ik wil meer zijn dan de moeder van een kind met kanker'

Ze was topadvocaat en onderhandelde de fusie van biergigant ABInbev. Toen haar oudste zoon op z'n negende kanker kreeg, maakte ze een carrièreswitch. Als bezieler van KickCancer ijvert ze voor meer onderzoek en aandacht voor kinderkanker, waar de farmasector wegens het beperkt aantal patiënten nauwelijks in investeert.

De halvering van de bitcoin: meer pr-event dan prijsimpuls

De cryptowereld is in de ban van de nakende halvering van de beloning voor miners, de ontginners en beveiligers van bitcoin en bitcointransacties. Vorige halveringen leidden tot prijsexplosies. Deze keer ook?

5 interieurtrends gespot op de designweek van Milaan