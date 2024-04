De must-reads van het weekend

Ze kan de grootste atlete van haar generatie worden. We spreken Nafi Thiam, een van onze topfavorieten voor goud, in haar voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs.

Een nieuwe trainer, een nieuwe omgeving aan de andere kant van de wereld en een gretige rivale aan de horizon: kan de vrouw die alles won zichzelf nóg een keer overstijgen? Journalist Roel Verrycken volgde zevenkampster Nafi Thiam een jaar lang in haar voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs, van atletiekmeetings in Luik tot haar basecamp in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch. ‘Ik ben de stenen aan het leggen, zodat mijn huis stevig staat.’

De onderonsjes van nieuw rechts Europa

Na een turbulente passage in Brussel kwamen de leiders van Europa’s extreemrechtse en conservatieve bewegingen elkaar deze week tegen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Vlaams Belang-kopstuk Tom Van Grieken deelde er het podium met Hongaars premier Viktor Orbán, het Spaanse Vox-kopstuk Santiago Abascal en de Nederlandse PVV’er Geert Wilders. ‘Nieuw rechts’ heeft de wind in de zeilen, maar hoe sterk is het georganiseerd?

Jeroen Dijsselbloem: ‘Afhankelijkheid van de VS of Azië is niet zo erg, zolang het wederzijds is’

Als minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep was Jeroen Dijsselbloem de verpersoonlijking van Nederlandse begrotingsorthodoxie en zakelijke nuchterheid, tot ergernis van de Grieken. Vandaag is hij burgemeester van Eindhoven, een centrumstad die van de industriële erfenis van Philips een grote troef maakte. Chipmachinebouwer ASML is het uithangbord van de regio, die door het slim inzetten van overheidsmiddelen, door visie en door - buitenlandse - brains booming is. ‘Ik wil dat de groei in Nederland blijft.’

Zoete smaak, zware katers: 'Geen enkel studentencafé kan nog zonder rougebier'

Het bestaat al 25 jaar, maar veroverde recent de harten van onze jongeren en stilaan ook de rest van de wereld. Het zoete, zware fruitbier van brouwerij Vanhonsenbrouck wordt druk gekopieerd door concurrenten. Wat is het geheim van het rougeke?

Wonen op de maan

De laatste maanmissie duurde drie dagen, binnenkort willen we er maanden verblijven. De Belgische architect Xavier De Kestelier ontwerpt voor ruimtevaartorganisatie ESA gebouwen voor de eerste maanbewoners, die temperatuurverschillen van 150 graden, maanstof zo scherp als een mes en krachtige straling moeten verdragen. ‘Natuurlijk moet er ook een bar zijn.’

Op zoek naar een studentenkot? Dit moet u weten

De kotenjacht is begonnen. Onze experten personal finance duiken erin: is het interessanter om te kopen of te huren? Welke verzekering heb ik nodig? En mag ik onderverhuren?

